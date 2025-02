SERTÃO DE PERNAMBUCO

Suspeito de matar e violentar menino de 2 anos é retirado de viatura e linchado

Mãe da criança viajou para outro estado e deixou o garoto sob cuidados de casal; vídeos capturaram ataque

Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 08:04

Antônio Lopes Severo foi agredido até a morte Crédito: Reprodução

O casal suspeito de matar e violentar Arthur Ramos Nascimento, de 2 nos, foi agredido no caminho para a delegacia de Tabira, em Pernambuco. Antônio Lopes Severo, 42 anos, o Frajola, foi retirado da viatura da polícia e linchado, na zona rural de Carnaíba. A outra suspeita, Giselda da Silva Andrade, 30 anos, conseguiu escapar com vida. As informações são do Jornal do Commércio. >

Vídeos nas redes sociais mostram a revolta dos populares e o tumulto depois que eles conseguiram retirar Frajola do carro da polícia, iniciando as agressões, que incluíram socos, chutes e até agressões com pedaços de madeira. >

A Secretaria de Defesa Social (SDS) confirmou em nota o linchamento do suspeito, que foi socorrido para uma unidade de saúde mas não sobreviveu. A Polícia Civil vai investigar o caso e verificar se houve alguma facilitação dos agentes que faziam a escolta. "A conduta do policiamento também será apurada", diz a nota.>

?VEJA: Momento em que a população de Tabira, em Pernambuco, retirou Antônio Lopes Severo, suspeito de matar o menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, da viatura da polícia e o espancou até a morte.



A esposa dele, também suspeita de ter participado do crime, foi agredida e… pic.twitter.com/c1Mtmk5lQM — CHOQUEI (@choquei) February 18, 2025

Crime>

Arthur, de 2 anos, foi morto em Tabira, no Sertão de Pernambuco, no domingo (16). Ele foi levado a um hospital da cidade com lesões por várias partes do corpo e morreu após dar entrada. O caso foi registrado como homicídio por violência doméstica/ familiar.>

A mãe de Arthur, que estava em outro estado no final de semana, deixou a criança sob os cuidados de Antônio e Giselda. O casal, que já tinha sido preso por crimes como homicídio e tráfico de drogas, tem passagem pela polícia, conforme informou a delegada Joedna Soares, responsável pela investigação do caso. A delegada também esclareceu que a mãe de Arthur não tem participação no crime.>

No dia do crime, os suspeitos agrediram o garoto e fugiram do local. Uma vizinha, ao encontrar a criança na casa com várias lesões no corpo, acionou a polícia.>