Suspeito de matar namorada confessa crime ao sogro: 'Rápido e sem dor'

Um homem de 34 anos está sendo procurado pela Polícia Civil suspeito de matar a namorada, de 31 anos. A mulher foi encontrada morta na manhã desse domingo (20), em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.



Policiais militares encontraram uma faca usada no crime ao lado do corpo. Ela teria sido morta alguns dias antes de ter sido achada, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).



O homem teria enviado mensagens de texto ao sogro, confessando o crime. “Eu limpei o sangue no rosto dela. Está morta na cama desde sexta-feira. Ela está morta, infelizmente não é mentira. Ela morreu rápido e sem dor”, diziam as supostas mensagens, divulgadas pela TV Bandeirantes.