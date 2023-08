Suspeitos dizem que mandante prometeu R$ 150 mil por morte de médico no MS

Gabriel Paschoal Rossi tinha 29 anos. Crédito: Reprodução

Quatro suspeitos pela morte do médico Gabriel Paschoal Rossi, 29 anos, foram presos na segunda-feira (7) e confessaram o crime à polícia. Três homens presos disseram que foram contratados e receberiam R$ 150 mil pela execução do médico, morto no Mato Grosso do Sul, apontando a quarta presa como a mandante.

Os três homens presos foram localizados em Pará de Minas (MG), mas já foram levados para o MS.

Nos depoimentos, eles disseram que um deles amarrou o médico e os outros dois o asfixiaram. A mandante é uma mulher identificada como Bruna.

"Eles informaram que a Bruna era a mentora do crime e que ela iria pagar o valor de 50 mil para cada um, mas, até a data da prisão, ela não tinha honrado com todo o pagamento", disse ao Uol o delegado Erasmo Cubas.

A mandante também pagou passagens de ida e voltas dos homens de Minas, onde moram, para o Mato Grosso do Sul, onde morava o médico.

A investigação mostrou que Gabriel estaria cobrando por serviços prestados a uma mulher que faz parte de uma quadrilha de estelionatários. Bruna, que era amiga dele, estava devendo cerca de R$ 500 mil ao médico.

A polícia acredita que Gabriel ameaçou entregar o esquema do grupo à polícia se não recebesse o dinheiro. A investigação mostra que Gabriel fazia parte do esquema de estelionato desde a faculdade. Os golpes não tinham ligação com a atividade dele na medicina, segundo o delegado.

Crime

Gabriel foi achado morto com os pés e mãos amarrados uma semana depois de desaparecer em Dourados, no Mato Grosso do Sul.