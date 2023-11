Suzane von Richthofen procurou amor no Tinder antes de conhecer pai da primeira filha

Antes de conhecer o médico Felipe Zecchini, de quem está grávida, Suzane von Richthofen criou uma conta no app de namoro Tinder. Segundo o biógrafo Ullisses Campbell, autor do livro “Suzane: Assassina e Manipuladora”, o perfil foi feito enquanto ela ainda estava em regime semiaberto.



No aplicativo, ela não usava o sobrenome que a torna reconhecida em todo o Brasil. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, cometido em 2002.