MAUS TRATOS

Técnica de enfermagem pede demissão após quebrar braço de criança que possuí síndrome rara

Episódios de violência foram registrados por uma câmera de segurança

Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 10:51

Técnica de enfermagem quebra braço de criança que possui síndrome rara Crédito: Reprodução

Horas depois de quebrar o braço de uma menina que possui síndrome rara, a técnica de enfermagem Fernanda Aparecida da Conceição Borges, de 25 anos, pediu demissão do emprego. O episódio de agressão aconteceu na última sexta-feira (21), no Distrito Federal (DF), e foi registrado por uma câmera de segurança instalada no quarto da criança. >

Ela trabalhava há cerca de seis meses como uma das cuidadoras da criança de 10 anos, que é paciente de home care desde que nasceu. As suspeitas de possíveis maus-tratos cometidos por uma das cuidadoras surgiram há um mês, após uma médica da equipe alertar a mãe sobre o comportamento diferente da criança, que é portadora da síndrome de Moebius.>

“Por conta da síndrome, minha filha desenvolveu outras anomalias. Ela também é autista nível quatro de suporte, considerado o mais grave dentro do espectro. Ela não fala, não anda e não come. Então, é 100% dependente dos cuidados de terceiros. Uma criança indefesa”, informou a mãe da menina. As informações são do portal Metrópoles. >

Leia mais Técnica de enfermagem quebra braço de criança que possui síndrome rara

A mãe percebeu a fratura no braço da menina, após o membro ficar completamente inchado e vermelho, na madrugada do último sábado (22). A família precisou acionar uma ambulância para levar a criança ao hospital. Na unidade, os profissionais constataram que ela estava com o braço quebrado e tinha fraturas em diversas articulações do corpo.>