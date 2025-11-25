SEJA UM DOADOR

Tem medo de doar sangue? Veja mitos e verdades sobre o assunto

Apenas 1,6% da população brasileira – 14 em cada mil habitantes – doa sangue regularmente

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:43

Hemoba promove Sabadão Solidário para ampliar a doação de sangue

Pelo menos 3,2 milhões de pessoas necessitam de transfusões sanguíneas todos os anos no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Em contrapartida, apenas 1,6% da população brasileira – 14 em cada mil habitantes – doa sangue regularmente. Apesar do número ter subido após o período mais crítico da pandemia, continua abaixo dos 2% ideais definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).

Segundo estudo global sobre Doação de Sangue e Plasma realizado pela Abbott, do total de brasileiros entrevistados – 1.052 entre homens e mulheres de 16 a 54 anos de todas as regiões –, 19% afirmaram ser doadores regulares (que doam, pelo menos, 1 vez ao ano). O perfil desse tipo de doador no Brasil é de homens entre 25 e 34 anos, de classe social média a alta, com ensino superior, casados e com renda fixa. Doadores não regulares (consideradas pessoas que doaram pelo menos uma vez na vida) correspondem a 13% dos ouvidos na pesquisa.

Doar sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos de contaminação ou infecção, pois nenhum material é reutilizado e todo doador passa por uma consulta prévia, onde são avaliadas as condições gerais de saúde. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, enquanto as mulheres podem fazer até três doações anuais. “A reposição dos estoques de ferro é mais demorada nas mulheres por conta das perdas durante os ciclos menstruais”, explica Guillermo Orjuela, Diretor Médico da Divisão de Medicina Transfusional da Abbott para América Latina e Canadá.

Para doar, é necessário preencher alguns requisitos básicos, tais como ter entre 16 e 69 anos e mais de 50 kg. Menores de 18 anos precisam apresentar um consentimento formal dos responsáveis. É preciso estar bem alimentado e descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, e ter evitado alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Pessoas com mais de 60 anos só podem se voluntariar se já tiverem doado sangue anteriormente.

Confira alguns mitos e verdades sobre a doação de sangue:

Doar sangue pode deixá-lo doente.

A saúde dos doadores de sangue não está em risco. Visando o bem-estar do doador, médicos recomendam descanso por um dia e hidratação após a doação. Tais recomendações não significam que o doador estará menos saudável. O volume sanguíneo volta ao normal em 48 horas e, em até oito semanas, o corpo substituirá todos os glóbulos vermelhos perdidos.



Se alguém está tomando medicação, não pode doar sangue.

Quem toma anticoagulante, medicamentos antiplaquetários (diluidores de sangue) e faz alguns tipos de tratamento de acne, realmente não deve doar sangue temporariamente. Por isso, antes de realizar a doação, é preciso falar com um médico para verificar se os medicamentos afetam a elegibilidade para ser um doador.



Você não pode doar sangue se tem pressão alta, colesterol alto ou está tomando antibióticos.Desde que a pessoa tenha pressão arterial sistólica inferior a 180 milímetros de mercúrio (mm Hg) e pressão arterial diastólica inferior a 100 mm Hg, ela pode doar sangue. Em relação ao colesterol, nem sempre níveis altos de colesterol no sangue, ou remédios que o reduzem, desqualificam alguém de doar sangue. Quanto a antibióticos ou outros medicamentos, desde que a pessoa não apresente infecção bacteriana, viral ou fúngica, pode se voluntariar para ser um doador tranquilamente. No próprio hemocentro é possível verificar se o remédio que você está tomando está na lista de suspensão temporária.



Quem realizou procedimento endoscópico recente não pode doar sangue.

Em casos de procedimento endoscópico, incluindo cirurgias laparoscópicas, é preciso cumprir um intervalo de seis meses sem realizar uma doação de sangue.



Não posso doar se já viajei.

Dependendo do destino e quando a viagem ocorreu, você pode ficar sem doar sangue por até um ano. Viajar para países com surtos ativos de Malária, Zika ou Ebola é um risco e será avaliado detalhadamente pelo enfermeiro ou técnico, facilitando seu registro de doações.



Passo a passo para a doação: