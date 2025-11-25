Tem medo de doar sangue? Veja mitos e verdades sobre o assunto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:43
Pelo menos 3,2 milhões de pessoas necessitam de transfusões sanguíneas todos os anos no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Em contrapartida, apenas 1,6% da população brasileira – 14 em cada mil habitantes – doa sangue regularmente. Apesar do número ter subido após o período mais crítico da pandemia, continua abaixo dos 2% ideais definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).
Segundo estudo global sobre Doação de Sangue e Plasma realizado pela Abbott, do total de brasileiros entrevistados – 1.052 entre homens e mulheres de 16 a 54 anos de todas as regiões –, 19% afirmaram ser doadores regulares (que doam, pelo menos, 1 vez ao ano). O perfil desse tipo de doador no Brasil é de homens entre 25 e 34 anos, de classe social média a alta, com ensino superior, casados e com renda fixa. Doadores não regulares (consideradas pessoas que doaram pelo menos uma vez na vida) correspondem a 13% dos ouvidos na pesquisa.
Hospitais precisam de doação de sangue
Doar sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos de contaminação ou infecção, pois nenhum material é reutilizado e todo doador passa por uma consulta prévia, onde são avaliadas as condições gerais de saúde. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, enquanto as mulheres podem fazer até três doações anuais. “A reposição dos estoques de ferro é mais demorada nas mulheres por conta das perdas durante os ciclos menstruais”, explica Guillermo Orjuela, Diretor Médico da Divisão de Medicina Transfusional da Abbott para América Latina e Canadá.
Para doar, é necessário preencher alguns requisitos básicos, tais como ter entre 16 e 69 anos e mais de 50 kg. Menores de 18 anos precisam apresentar um consentimento formal dos responsáveis. É preciso estar bem alimentado e descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, e ter evitado alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Pessoas com mais de 60 anos só podem se voluntariar se já tiverem doado sangue anteriormente.
Confira alguns mitos e verdades sobre a doação de sangue:
Passo a passo para a doação: