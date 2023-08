Terras indígenas: Zanin acena à base de Lula e faz 3 a 2 contra marco temporal

Sob testemunho de dezenas de indígenas que lotaram o Plenário do Supremo Tribunal Federal na tarde desta quinta-feira, 31, o ministro Cristiano Zanin votou contra o marco temporal, fazendo um placar de 3 a 2 no julgamento que vai determinar o futuro de mais 300 territórios ocupados por povos originários em todo o País. Ele ressaltou a necessidade de impedimento de 'retrocessos que reduzam a proteção dos povos indígenas'.



"Acompanho o relator (Edson Fachin), reafirmando que a escolha do constituinte foi no sentido de que a proteção constitucional originária sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas independe da existência de marco temporal em 5 de outubro de 1998", anotou Zanin.