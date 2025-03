PERNAMBUCO

Tiroteio durante show de João Gomes, em Olinda, deixa 7 pessoas feridas

As vítimas têm entre 19 e 37 anos, segundo a Polícia Militar

Um tiroteio durante um show do cantor João Gomes, em Olinda, Pernambuco, deixou sete pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira (5). As vítimas não foram identificadas, mas, conforme a Polícia Militar, os atingidos têm entre 19 e 37 anos.>

Os feridos foram levados para unidades hospitalares locais e o estado de saúde das vítimas não foi informado. Conforme a PM, os agentes chegaram ao local e colaboraram no socorro das pessoas atingidas. O caso aconteceu durante a apresentação do artista na Praça do Carmo, em evento de carnaval na cidade.>