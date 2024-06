Trabalhadores do IBGE aprovam indicativo de greve para 1º de julho, diz sindicato

Funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aprovaram indicativo de greve, que deve ser iniciada em 1º de julho. A informação foi divulgada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE (ASSIBGE). Para que a greve ocorra, a decisão ainda precisa ser levada para aprovação nas assembleias locais de 22 estados e do Distrito Federal, que estiveram de acordo com o indicativo.