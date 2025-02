CRIME

Tragédia em SC: mulher mata marido e ataca filhos antes de se suicidar

Gritos das crianças chamou atenção de vizinhos

Na manhã desta quarta-feira (12), um crime brutal chocou a pequena cidade de Presidente Getúlio, em Santa Catarina. Uma mulher de 36 anos matou o marido a facadas e tentou matar seus dois filhos, de 9 e 14 anos. Ela tirou a própria vida depois. As informações são do portal NSC.>

A Polícia Militar informou que o caso foi registrado às 6h. As crianças, desesperadas, disseram que a mãe “estava louca”. A mulher cometeu suicídio no meio do surto. As crianças foram levadas ao Hospital Maria Auxiliadora para atendimento médico e não há detalhes sobre o estado de saúde delas. >