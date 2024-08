MEMÓRIAS DOLOROSAS

Tralli relembra morte da mãe após acidente áereo em Vinhedo: 'Um choque'

Jornalista desejou força para familiares das vítimas da tragédia no interior de SP

Da Redação

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 13:52

Edna e Cesar Tralli Crédito: Reproduçao

O apresentador Cesar Tralli, de 53 anos, divulgou um vídeo nesta segunda-feira (12) em que presta apoio às famílias e amigos das vítimas do acidente de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta. Ele lembrou da morte da mãe, Edna Tralli, em um acidente áreo em outubro de 2022.

"Quando as pessoas me perguntam o que fiz para superar o baque da perda repentina da minha mãe, digo que é só o tempo mesmo, você tem que viver esse luto o tempo que for necessário e dar tempo ao tempo", diz o jornalista.

Ele relembrou quando foi informado sobre o acidente da mãe. "Eu me lembro como se fosse ontem, um domingo à tarde de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou, eu estava na cozinha com a minha filha pequena, e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido em um acidente aéreo. Aquilo, para mim, foi um choque, tinha falado com ela de manhã e à tarde ela partiu de forma repentina, inesperada e violenta", contou.

O jornalista aconselhou os familiares a rezar e tentar lembrar dos bons momentos com o ente querido, além de "dar tempo ao tempo". "Então, sei bem a dor que essas famílias que perderam parentes no acidente aéreo de Vinhedo estão sentindo. Para aliviar essa dor, é muita oração e muito pensamento positivo, trazer de volta as boas recordações que você teve com a família amada, trazer de volta pra dentro de você tudo de bom que vocês viveram juntos e aprender a conviver com essa dor, dar tempo ao tempo", disse.

Tralli contou também que tem um ritual com a filha Manuella, de 5 anos, para lembrar de Edna. "Ela fala: 'Papai, aquela ali que está brilhando bastante é a vovó?'. Eu falo: 'É, filha, aquela é a vovó'. Para essas famílias, todas e amigos, um beijo no coração, um abraço bem apertado, muita força, muita fé e muita recordação positiva, é isso que ajuda a aliviar essa dor", concluiu.