Trinta lotes de balas Dori são suspensos por risco de salmonella

Sete tipos de bala tiveram lotes recolhidos por causa de possível bactéria

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 13:32

A empresa de balas Dori anunciou o recolhimento voluntário de trinta lotes de produtos após determinação de suspensão por risco de Salmonella. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interrupção da comercialização de lotes de sete tipos de balas Dori, em uma resolução do Diário Oficial da União (DOU).



Balas Dori suspensas por risco de Salmonella Crédito: Reprodução / Dori

A salmonella é uma bactéria transmitida por via oral, e que pode causar intoxicação alimentar, desencadeando vômito, dores, febre, diarreia, cansaço e perda de apetite, dentre outros sintomas confirmados pelo Ministério da Saúde. As consequências da ingestão da bactéria costumam surgir em torno de 6 horas após o consumo, podendo começar a se manifestar até três dias depois do ocorrido.

Os lotes de risco são os de data de fabricação entre 21 de junho e 10 de julho de 2024, com datas de validade variadas de acordo com o tipo de bala. Para os consumidores que já ingeriram produtos dentro do grupo, a indicação é de que seja feito contato ao SAC da Dori para reembolso, pelo telefone 0800 707 4077, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h ao 12h, ou pelo e-mail [email protected].

A fábrica de onde saíram as tiragens de risco já foi descontaminada segundo a Dori, que afirma que quaisquer balas além dos lotes especificados são seguras para consumo. As balas foram fabricadas em Rolândia, no Paraná, e distribuídas em todo o país.

Lotes com risco de contaminação por salmonella:

Bala Hortelã Recheada

Bala Hortelã Mint Crédito: Reprodução / Dori

Lote 210624 / Validade: 21/06/2026

Lote 240624 / Validade: 24/06/2026



Lote 250624 / Validade: 25/06/2026



Bala Bolete Tutti Frutti

Bala Dori Bolete Crédito: Reprodução / Dori

Lote 250624 / Validade: 25/06/2026

Lote 270624 / Validade: 27/06/2026

Lote 280624 / Validade: 28/06/2026

Lote 010724 / Validade: 01/07/2026

Lote 020724 / Validade: 02/07/2026

Lote 030724 / Validade: 03/07/2026

Bala Hortelã Mint 30x600G

Bala Dori Hortelã Mint Crédito: Reprodução / Dori

Lote 050724 / Validade: 05/07/2026

Lote 080724 / Validade: 08/07/2026

Lote 240624 / Validade: 24/06/2026

Lote 260624 / Validade: 26/06/2026

Lote 270624 / Validade: 27/06/2026

Lote 280624 / Validade: 28/06/2026

Bala Morango Recheada

Bala Dori Morango Recheada Crédito: Reprodução / Dori

Lote 080724 / Validade: 08/07/2026

Lote 090724 / Validade: 09/07/2026

Lote 100724 / Validade: 10/07/2026

Dori Regaliz Tijolo

Bala Dori Tijolo Recheado Sour Crédito: Reprodução / Dori

Lote 185 / Validade: 03/11/2025

Lote 186 / Validade: 04/11/2025

Lote 187 / Validade: 05/11/2025

Bala Lua Cheia Chantilly

Bala Lua Cheia Chantilly Crédito: Reprodução / Dori

Lote 020724 / Validade: 02/07/2026

Lote 030724 / Validade: 03/07/2026

Lote 040724 / Validade: 04/07/2026

Bala Yogurte100 Morango

Bala Dori Yogurte 100 Crédito: Reprodução / Dori