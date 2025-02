OPORTUNIDADE

TRT-RJ publica edital com salários entre R$ 10 e 16 mil; veja como participar

Inscrições começam na próxima segunda-feira (17)

Esther Morais

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 13:29

Vagas são para o Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) publicou nesta quarta-feira (12) o edital do concurso público com vagas para o cadastro reserva e salários entre R$10.512,92 e R$16.313,06. >

Os cargos anunciados são: Técnico Judiciário (na área administrativa, enfermagem do trabalho e tecnologia), Analista Judiciário (com especialidade em Contabilidade, Arquivologia, Biblioteconomia, Enfermagem do Trabalho, Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, Estatística, Medicina, Cardiologia, Psiquiatria, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação). Todos mencionados exigem o nível superior. >

As inscrições começam na próxima segunda-feira (17) e terminam no dia 18, com taxa de R$ 90 e R$ 110. A data da prova objetiva será em 25 de maio. A banca responsável pela prova é a Fundação Carlos Chagas (FCC). >