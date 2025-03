FRONTEIRA DE FERRO

Trump avalia limitar entrada de cidadãos de 43 países nos EUA; confira lista

Plano preliminar lista três categorias de nacionalidades que podem enfrentar restrições para entrar nos Estados Unidos

O presidente Donald Trump quer restringir a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de pelo menos 43 países. A medida seria mais ampla do que as restrições impostas durante o primeiro mandato do republicano, segundo autoridades com conhecimento sobre o assunto. >