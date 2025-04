ACIDENTE

Turista americano morre após tentar atravessar BR-040: 'Por que eu fiz isso?'

Ele foi atropelado ao tentar pular divisória da rodovia

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2025 às 10:35

Sam Louis Blinder Crédito: Reprodução

As últimas palavras do turista americano Sam Louis Bindler, 34 anos, foram registradas pela médica que o atendeu após o atropelamento na Rodovia Washington Luís (BR-040): "Por que eu fui fazer isso? Por que eu fiz isso? Eu vou morrer?". O professor de inglês não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã seguinte, em 9 de março, no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (RJ). >

Imagens da concessionária Concer mostram o momento do acidente, ocorrido pouco antes da meia-noite. Sam aparece tentando escalar a grade divisória da rodovia - onde o limite é 110 km/h e a travessia é proibida - mas perde o equilíbrio e cai na pista, sendo atingido por um veículo que não parou. O laudo do IML apontou como causa da morte "hemorragia interna e externa; laceração do períneo com lesão vascular e fratura do sacro e ilíaco". >

A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) concluiu o inquérito na última sexta (11) e encaminhou ao Ministério Público. "O que aconteceu foi uma conjunção de dois fatores: a queda da grade e o atropelamento", explicou a delegada Danielle Bulus. O motorista segue não identificado e pode responder por homicídio culposo e omissão de socorro. >

Segundo reportagem do G1, Sam estava no Brasil visitando a avó em Sorocaba (SP) e decidiu curtir o Carnaval no Rio. As investigações revelaram que, na noite do acidente, ele tentava chegar a um posto de gasolina após ser impedido de pagar um motel com PIX. Um funcionário orientou que usasse um viaduto próximo, mas imagens mostram o turista optando por atravessar a rodovia. >