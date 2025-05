ATENÇÃO, PAIS

Uber teens: conheça função que permite crianças sozinhas em viagens por app

Aplicativo criou ferramenta para atender demandas dos pais

Esther Morais

Publicado em 8 de maio de 2025 às 10:36

Pesquisa mostra que Uber Teens tem sido aliado de mães e responsáveis por adolescentes na segurança e gestão do tempo Crédito: Divulgação

O que fazer se o seu filho precisa ir até um local e você não pode levar porque está ocupado? Ou não tiver transporte ou carona? A Uber desenvolveu uma ferramenta para atender a demanda dos pais, o Uer Teens. >

Trata-se de um recurso que permite que jovens entre 12 e 17 anos criem uma conta própria no app, vinculada à conta do responsável, com funcionalidades de segurança integradas e automáticas.>

A iniciativa já está em vigor há meses e, nesta quinta-feira (8), a plataforma divulgou dados com a opinião dos pais sobre a ferramenta. Para eles, as principais vantagens são: agenda facilitada, mais tranquilidade e mobilidade otimizada. >

Agenda facilitada: 82,5% dos responsáveis afirmaram que, antes do Uber Teens, já precisaram escolher entre comparecer a uma atividade pessoal ou profissional ou levar o adolescente a algum lugar. Com a chegada do recurso, mais de 75% dizem também ter mais tempo livre para outras atividades;>

Mais tranquilidade: 80,2% das pessoas entrevistadas relatam se sentirem mais seguras com os deslocamentos dos adolescentes por Uber Teens. O recurso de acompanhamento da viagem em tempo real foi apontado por mais de 66% como a funcionalidade de segurança mais valiosa;>

Mobilidade otimizada: o principal deslocamento feito pelos adolescentes com Uber Teens é entre escola e casa, seguido por idas e voltas de atividades de lazer, como parque e shopping. Além disso, mais de 83% dos responsáveis afirmam que os adolescentes passaram a participar de atividades que antes não eram possíveis, graças à autonomia e aos recursos de segurança proporcionados pela ferramenta.>

A pesquisa é inédita da Uber e foi realizada entre os dias 5 e 7 de maio, com mais de 3 mil responsáveis por adolescentes que utilizam o Uber Teens.>

Como usar o Uber Teens?

O Uber Teens está disponível em todo o Brasil e pode ser acessado por meio do Perfil Familiar no app. Ao ativar o recurso, o responsável convida o adolescente a criar uma conta vinculada.>

Vale ressaltar ainda que, além dos recursos de segurança, os motoristas parceiros recebem diversos conteúdos educativos com base no Código da Comunidade da Uber, que se baseia em três pilares: tratar todas as pessoas com respeito, não colocar a segurança dos demais em risco e o compromisso de obedecer à lei. Violações a esses princípios ou ao termos acordados podem levar à desativação do parceiro.>

É seguro andar de Uber teens?

Para isso, a plataforma oferece alguma ferramentas, como: >

U-Acompanha: para ajudar a manter os responsáveis informados, eles receberão atualizações em tempo real sempre que o adolescente solicitar uma viagem, incluindo o nome do motorista parceiro e informações do veículo. Eles também poderão acompanhar o progresso da viagem ao vivo no aplicativo da Uber. Com contas de adolescentes, os responsáveis sabem exatamente para onde o jovem está indo e quem está dirigindo – e também podem ligar para o motorista parceiro a qualquer momento pelo app, preservando a privacidade do número de telefone tanto do usuário quanto do motorista.>

U-Código: antes da viagem começar, o adolescente precisará fornecer ao motorista parceiro um código exclusivo para aquela viagem. Os parceiros não poderão iniciar a viagem no app até que insiram o código correto. É uma camada extra de proteção para garantir que os adolescentes entrem no carro certo com o motorista certo.>

U-Ajuda: usamos sensores e dados de GPS para detectar se há mudança de rota ou parada inesperada durante a viagem. Se algo assim acontecer, o aplicativo Uber enviará automaticamente uma mensagem ao adolescente e ao motorista parceiro para ter certeza de que estão bem e oferecer recursos adicionais no aplicativo para buscar ajuda, caso necessário.>

U-Áudio: o recurso de gravação de áudio da Uber permite que os usuários gravem o áudio de suas viagens diretamente pelo aplicativo. Caso o adolescente habilite o recurso, todas as viagens feitas por ele serão automaticamente gravadas diretamente pelo aplicativo no próprio celular, de forma criptografada. Ninguém - nem o motorista parceiro, nem o usuário adolescente ou os responsáveis, e nem a Uber - tem acesso à gravação, a menos que o usuário que efetuou a gravação decida abrir um reporte relacionado à segurança e anexar o arquivo de áudio como evidência. Nesse caso, a equipe de suporte da Uber, que possui a chave da criptografia, consegue acessar a gravação.>