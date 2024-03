DESOCUPAÇÃO

Um em cinco jovens brasileiros de 15 a 29 anos não estuda nem trabalha

A parcela de jovens que não trabalhavam nem estudavam recuou em comparação com 2022 (20%) e com 2019 (22,4%). "Essa população que nem estudava, nem se qualificava e nem trabalhava vem diminuindo porque, nos últimos anos, a gente teve um aporte maior de jovens na força de trabalho. Essa população foi sendo reduzida mais pela via mercado de trabalho do que necessariamente via educação", explica a pesquisadora do IBGE Adriana Beringuy.