CRÍTICA

'Usam o nome de Deus em vão todo santo dia', diz Lula em referência a grupo de Bolsonaro

Presidente falou em Arcoverde (PE), onde inaugurou uma obra ligada à transposição do rio São Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (4) que "eles" usam o nome de Deus em vão. O petista estava falando do grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu principal adversário, ainda que não tenha citado nomes em seu discurso. Lula falou em Arcoverde (PE), onde inaugurou uma obra ligada à transposição do rio São Francisco.