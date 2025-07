MG

Gata pintada de rosa com tinta de madeira é resgatada pela polícia

Substância é tóxica para o animal e pode causar vários danos

Uma gata tingida de rosa com tinta para móveis foi resgatada na segunda-feira (21) em Araxá, interior de Minas Gerais. Uma protetora de animais foi quem acionou a Polícia Civil. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o animal sem acesso a comida e água, além de sinais claros de negligência. As informações são do G1.>