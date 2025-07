VALE A PENA INVESTIR?

Vai contratar um plano de saúde? Veja os mitos e verdades que você precisa saber antes de fechar o negócio

Mais do que um gasto, o plano passou a ser visto como investimento em segurança, prevenção e qualidade de vida

O Brasil ultrapassou em 2025 a marca de 52,3 milhões de pessoas com planos de saúde médico-hospitalares, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O crescimento reflete uma mudança de comportamento: mais do que um gasto, o plano passou a ser visto como investimento em segurança, prevenção e qualidade de vida. Apesar disso, muitas dúvidas ainda cercam esse universo, e nem sempre as respostas estão claras. Para ajudar quem está avaliando a contratação de um plano, o diretor comercial da GoCare Saúde, Gustavo Normanha, comenta os principais mitos e verdades sobre o tema.>