FERIADÃO

Vai trabalhar na Sexta-feira Santa e Tiradentes? Saiba seus direitos

Conheça regras para folga, pagamento em dobro e consequências de faltas durante os feriados

Com a proximidade da Sexta-feira Santa (18) e do feriado de Tiradentes (21), muitos brasileiros se preparam para um feriadão prolongado. Entretanto, trabalhadores de setores essenciais podem ser convocados a trabalhar nestes dias. Esclareça as principais dúvidas sobre a legislação aplicável nestes casos. >

Sobre o domingo de Páscoa (20), que não é feriado nacional, as regras seguem o padrão de trabalho dominical, com possibilidade de horas extras remuneradas com acréscimo de 50%. Já a falta não justificada no feriado pode resultar em advertências, descontos ou até demissão por justa causa.>