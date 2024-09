VENHAM, FERIADÕES!

Veja quantos feriados serão 'emendados' em 2025

Depois de um ano com muito feriado no fim de semana, a situação muda

O ano de 2024 teve poucos feriadões, e contou com muitos feriados nos finais de semana, mas no ano que vem a maioria das datas comemorativas nacionais vai ocorrer em dias úteis, muitas próximas ao fim de semana. Nove folgas prolongadas do tipo devem acontecer ao longo de 2025.

Ao todo são 13 feriados nacionais e nove ocorrerão em dias úteis de trabalho, dando direito de folga aos profissionais que atuam com carteira assinada. Além disso, outras seis datas são de ponto facultativo, que podem ter o dia de folga combinado com empregadores.

Os feriados nacionais serão o Ano-Novo, Sexta-Feira Santa, Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República, Dia da Consciência Negra e Natal. As datas de ponto facultativo incluem o Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas, Corpus Christi e as vésperas de Natal e Ano Novo.