VAGAS TEMPORÁRIAS

Veterinários e zootecnistas são incluídos em concurso no Ministério da Pesca

Serão 22 vagas para as categorias

Publicado em 16 de março de 2024 às 16:47

Ministério da Pesca Crédito: Agência Brasil

Após pedido de esclarecimentos do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) retificou o edital do concurso com 264 vagas temporárias para a pasta federal e incluiu vagas para médicos veterinários e zootecnistas.

A portaria conjunta nº 13 assinada pelos Ministérios da Gestão e Inovação e Pesca e Aquicultura foi publicada em fevereiro no Diário Oficial da União e contemplou 22 vagas para médicos veterinários, zootecnistas e engenheiros de aquicultura.

Em ofício enviado à presidente do CFMV, Ana Elisa Almeida, no dia 15 de março, o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, reconheceu a relevância estratégica dos profissionais vinculados ao CFMV para as atividades finalísticas da pasta e informou que por um “lapso administrativo” os profissionais não foram incluídos no plano de trabalho originário.

“Reforçamos o nosso objetivo de promover uma força de trabalho com todas as formações imprescindíveis ao desempenho das atividades nesta Pasta, fortalecendo cada vez mais o serviço prestado à sociedade brasileira”, afirmou.

A decisão foi celebrada pela presidente do CFMV, que desde a publicação do edital buscou o diálogo com o ministério devido às atribuições comuns entre a pasta e os profissionais vinculados ao conselho.

“As competências institucionais do Ministério da Pesca estão alinhadas com as competências de médicos veterinários e zootecnistas. Por isso, reforçamos a importância da atuação destes profissionais e hoje comemoramos que o nosso pleito foi atendido. Com essa decisão oficializada, ganham não só os profissionais e o ministério, mas também a população brasileira", pontuou Ana Elisa.