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Vídeo: homem ataca a ex com machado um dia após sair da cadeia e é morto por pedestre com barra de metal

Mecânico que trabalhava em oficina ao lado ouviu gritos por socorro da mulher

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:27

Reginaldo atacou ex-companheira no meio da rua
Reginaldo atacou ex-companheira no meio da rua Crédito: Reprodução

Um homem morreu após atacar a ex-companheira com uma machadinha na tarde de quarta-feira (8), no bairro Santo Antônio, em Ponte Nova, interior de Minas Gerais. A tentativa de feminicídio foi registrada por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram o momento em que o agressor, identificado como Reginaldo Superbi Pinheiro, de 40 anos, desce de uma motocicleta e parte para cima da mulher, de 39 anos. Ela já estava caída no chão quando um mecânico de bicicletas interveio e atingiu o suspeito com uma barra metálica, em tentativa de proteger a mulher e evitar que as agressões continuassem.

Homem é morto por testemunha ao tentar agredir a ex

Câmera flagrou chegada de Reginaldo em moto por Reprodução
Ele ameaça a ex ainda na moto por Reprodução
Mecânico ouviu gritos e saiu para ajudar mulher por Reprodução
Reginaldo havia deixado a cadeia um dia antes por Reprodução
Família anunciou velório e enterro por Reprodução
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Câmera flagrou chegada de Reginaldo em moto por Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, Reginaldo sofreu cortes profundos na cabeça. Testemunhas chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte no local, segundo informação do portal G1.

A mulher atacada possuía medida protetiva contra o ex-companheiro. Ele havia deixado a prisão na terça-feira (7), um dia antes da ocorrência.


Testemunhas relataram que Reginaldo se aproximou da ex, desceu da motocicleta e ameaçou a vítima dizendo: "antes de eu ser preso, você vai morrer". Em seguida, retirou uma machadinha da cintura e iniciou os golpes contra a ex-companheira.

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Ao ouvir os pedidos de socorro, o mecânico saiu de uma oficina próxima e usou uma barra metálica para conter o agressor, que caiu no chão. Aos policiais, ele afirmou que interveio para proteger a mulher.

O mecânico, de 31 anos, permaneceu no local até a chegada da polícia e foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento, inicialmente por lesão corporal grave seguida de morte. Segundo a Polícia Civil, ele foi liberado após ser ouvido.

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