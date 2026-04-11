VIOLËNCIA

Vídeo: homem ataca a ex com machado um dia após sair da cadeia e é morto por pedestre com barra de metal

Mecânico que trabalhava em oficina ao lado ouviu gritos por socorro da mulher

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:27

Reginaldo atacou ex-companheira no meio da rua Crédito: Reprodução

Um homem morreu após atacar a ex-companheira com uma machadinha na tarde de quarta-feira (8), no bairro Santo Antônio, em Ponte Nova, interior de Minas Gerais. A tentativa de feminicídio foi registrada por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram o momento em que o agressor, identificado como Reginaldo Superbi Pinheiro, de 40 anos, desce de uma motocicleta e parte para cima da mulher, de 39 anos. Ela já estava caída no chão quando um mecânico de bicicletas interveio e atingiu o suspeito com uma barra metálica, em tentativa de proteger a mulher e evitar que as agressões continuassem.

Homem é morto por testemunha ao tentar agredir a ex 1 de 5

De acordo com a Polícia Militar, Reginaldo sofreu cortes profundos na cabeça. Testemunhas chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte no local, segundo informação do portal G1.

A mulher atacada possuía medida protetiva contra o ex-companheiro. Ele havia deixado a prisão na terça-feira (7), um dia antes da ocorrência.

Um homem de 40 anos morreu após ser contido durante uma tentativa de feminicídio em MG.



O agressor, que utilizava duas facas, descumpria uma medida protetiva contra a ex-companheira, de 39 anos, quando foi atingido por dois pedestres que impediram o crime.



Já foi tarde!!! pic.twitter.com/1DGjCythQQ — Parem de nos matar (@mulheresvivas) April 9, 2026





Testemunhas relataram que Reginaldo se aproximou da ex, desceu da motocicleta e ameaçou a vítima dizendo: "antes de eu ser preso, você vai morrer". Em seguida, retirou uma machadinha da cintura e iniciou os golpes contra a ex-companheira.

Ao ouvir os pedidos de socorro, o mecânico saiu de uma oficina próxima e usou uma barra metálica para conter o agressor, que caiu no chão. Aos policiais, ele afirmou que interveio para proteger a mulher.