Vídeo: homem é flagrado com tartaruga marinha viva no Rio de Janeiro

Animal estava com pessoa em situação de rua e foi resgatado por PMs

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 10:53

Morador de rua Crédito: Reprodução

Uma tartaruga marinha viva que estava com um homem em situação de rua no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, foi resgatado pela Polícia Militar. O resgate foi filmado e o vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Nas imagens, é possível ouvir a reação de quem grava, surpreso com a cena. O homem aparece carregando a tartaruga debaixo do braço, como se fosse uma prancha de surfe. Durante a gravação, o narrador expressa espanto com o tamanho do animal e faz piada sobre a situação.

"Olha o que o cara pegou, mano! O cara roubou uma tartaruga! Que isso, cara? Olha o tamanho da tartaruga, irmão!", comenta a pessoa que filma. O episódio aconteceu na segunda-feira (13)