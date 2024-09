VAI VOLTAR?

X diz que cumpriu todas as ordens judiciais e pede que STF libere a rede no Brasil

Alexandre de Moraes vai analisar documentos adicionais entregues e tomar decisão

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 13:12

A rede social X, antigo Twitter, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (26) a liberação da plataforma no Brasil. Os representantes do site entregaram documentos adicionais pedidos pelo ministro Alexandre de Moraes e afirmaram que todas exigências já foram cumpridas.

O STF havia pedido a indicação de um representante legal do X no Brasil, bloqueio dos perfis de nove investigados do STF e o pagamento de multas impostas por descumprimento de ordens judiciais, que foi feito depois que o STF bloqueou R$ 18 milhões do X e da Starlink, outra empresa de Elon Musk que funciona no Brasil.

"O X adotou todas as providências indicadas por Vossa Excelência como necessárias ao reestabelecimento do funcionamento da plataforma no Brasil", informou a empresa, segundo a TV Globo.

O ministro Moraes ordenou a suspensão do X em todo Brasil no final de agosto, depois da rede descumprir uma série de decisões judiciais. A Primeira Turma do STF confirmou de maneira unânime a decisão de Moraes.

Moraes havia pedido novas informações do X sobre a situação cadastral no Brasil, a validade da indicação da advogada Rachel Villa Nova Conceição como a representante no país e a confirmação do bloqueio no país das contas que divulgaram mensagens antidemocráticas.