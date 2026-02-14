Acesse sua conta
Margareth Menezes toca no Camarote 2222 e homenageia Preta Gil: 'Canções especiais para ela'

Cantora celebra repertório ligado à artista homenageada e mantém agenda intensa no Carnaval de Salvador 2026

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 08:50

Margareth Menezes e Marina Íris
Margareth Menezes e Marina Íris Crédito: Reprodução

A cantora Margareth Menezes marcou presença em um reencontro especial com o Camarote Expresso 2222 durante o Carnaval de Salvador. A artista subiu ao palco em participação especial ao lado de Marina Íris, apontada como um dos nomes de destaque da nova geração do samba.

Durante o evento, Margareth comentou sobre Preta Gil, homenageada da edição deste ano, que traz como tema “Para Sempre Preta no 2222”. Emocionada, a cantora decidiu incluir músicas que estavam entre as favoritas de Preta. "Escolhi cantar três canções especiais para ela: Dandalunda e Faraó, que ela sempre cantava quando nos encontrávamos, e cantei também Preta, Pretinha, que eu sempre cantarolava nos nossos encontros", disse a artista. "Viva Pretinha!".

A agenda de Margareth segue movimentada na folia, depois de abrir os festejos dos Mascarados na quinta (12). Neste sábado (14), às 21h, ela comanda o Trio da Cultura no circuito Barra-Ondina. Antes disso, faz participação no show do BaianaSystem, à frente do Navio Pirata, no Campo Grande. Já na terça-feira (17), a cantora retorna à avenida puxando um trio pipoca.

“Já tinha muito tempo que eu não fazia isso [puxar o trio]. Vinha fazendo participações, mas o pessoal do bloco falava: ‘olha, você precisa voltar’”, afirmou a cantora ao CORREIO no primeiro dia de Carnaval. 


O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Margareth Menezes

