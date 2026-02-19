CLIMÃO?

Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo

Cantor anunciou que teria vencido o título de Música do Carnaval com “Panamera”.

Felipe Sena

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 22:40

Tony Salles errou em anúncio feito no trio Crédito: Reprodução (@edineudodesouza /Ag.FPontes e Instagram)

O cantor Tony Sales protagonizou um momento constrangedor enquanto puxava o bloco As Muquiranas no Carnaval de Salvador. O cantor anunciou que tinha ganhado o título de Música do Carnaval pelo Bahia Folia, título que na verdade foi atribuído a Ivete Sangalo.

Enquanto comandava o bloco As Muquiranas no circuito Osmar (Campo Grande), o cantor pediu que a banda parasse de tocar e pediu o celular para uma pessoa da produção e leu a informação de que ele teria levado o título de música do Carnaval, com “Panamera”, pelo Bahia Folia.

Tony Salles 1 de 3

No entanto, quem na verdade, levou o título de música do Carnaval pelo Bahia Folia foi Ivete Sangalo, com “Vampirinha”. Inclusive, o troféu foi entregue por uma repórter da Rede Bahia, no camarim da artista. “Terça-feira de Carnaval, quase Quarta-Feira de Cinzas, que surpresa maravilhosa. Muito obrigada a você que votou em Vampirinha. As vampiras estavam presas, eu soltei as vampiras. Eu estou muito agradecida”, disse a atriz que ganha o troféu pelo 3ª ano consecutivo e 7ª vez.

Logo após Ivete ganhar a premiação, Tony Sales publicou uma mensagem que foi apontada com indireta por seguidores nas redes sociais. "Tem coisa que não se compra, não se manipula, não se combina e o povo sabe disso. Sem mais, Deus sabe de tudo!!!", publicou o cantor.

