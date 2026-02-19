Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 22:40
O cantor Tony Sales protagonizou um momento constrangedor enquanto puxava o bloco As Muquiranas no Carnaval de Salvador. O cantor anunciou que tinha ganhado o título de Música do Carnaval pelo Bahia Folia, título que na verdade foi atribuído a Ivete Sangalo.
Enquanto comandava o bloco As Muquiranas no circuito Osmar (Campo Grande), o cantor pediu que a banda parasse de tocar e pediu o celular para uma pessoa da produção e leu a informação de que ele teria levado o título de música do Carnaval, com “Panamera”, pelo Bahia Folia.
No entanto, quem na verdade, levou o título de música do Carnaval pelo Bahia Folia foi Ivete Sangalo, com “Vampirinha”. Inclusive, o troféu foi entregue por uma repórter da Rede Bahia, no camarim da artista. “Terça-feira de Carnaval, quase Quarta-Feira de Cinzas, que surpresa maravilhosa. Muito obrigada a você que votou em Vampirinha. As vampiras estavam presas, eu soltei as vampiras. Eu estou muito agradecida”, disse a atriz que ganha o troféu pelo 3ª ano consecutivo e 7ª vez.
Logo após Ivete ganhar a premiação, Tony Sales publicou uma mensagem que foi apontada com indireta por seguidores nas redes sociais. "Tem coisa que não se compra, não se manipula, não se combina e o povo sabe disso. Sem mais, Deus sabe de tudo!!!", publicou o cantor.
Nas redes sociais, internautas comentaram que a votação é popular, e além disso, criticaram a maneira que a cantora Ivete vem sendo atacada nesse Carnaval. “Gente, o que houve na Bahia que todos resolveram atacar a rainha?”. “Nunca nem ouvi a música dele”, escreveu outra usuária com emoji de risos. “Mas se foi votação popular, temos o veredito”, comentou outra pessoa.