ALÔ ALÔ

A onda do lámen chega a Salvador com restaurante especializado no Rio Vermelho

Chef e empresário, Vini Figueira inaugura o Ainá Lamen em agosto, no Rio Vermelho

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de julho de 2024 às 05:00

Chef e empresário, Vini Figueira inaugura o Ainá Lamen em agosto, no Rio Vermelho Crédito: Foto: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

No final de agosto, Salvador vai ganhar seu primeiro restaurante especializado em lámen. À frente do projeto está o chef Vini Figueira, que vai colocar a operação bem próxima de onde já estão seus dois outros restaurantes: o Vini Figueira Mar e o Vini Figueira Gastronomia, na Travessa Bartolomeu de Gusmão, 101, Rio Vermelho.

O Ainá Lamen terá 20 lugares e um serviço mais próximo de fast-food, tendo o prato japonês como protagonista em cinco versões: frutos do mar, barriga de porco, copa-lombo, frango e vegetariano. O menu trará ainda uma entrada, o karaage (coxas e sobrecoxas de frango empanada e fritas), e bebidas para acompanhar.

De acordo com o chef, a ideia de abrir o novo espaço gastronômico surgiu de pesquisas durante suas últimas viagens. “A febre do lámen está em São Paulo, nos Estados Unidos, em muitos lugares na Europa, além da Ásia, por isso decidi que eu ia levar o primeiro restaurante especializado nesse prato para Salvador”, disse em entrevista ao Alô Alô Bahia. O projeto é da designer de interiores Silvia Casas, que também assina os outros restaurantes de Vini. O Ainá vai funcionar de terça a domingo, das 18h às 23h.

Destaque da semana

A confeitaria Priscilla Diniz inaugurou na quinta-feira mais uma unidade em Salvador. Esta é a oitava loja da marca na capital baiana e está localizada no Salvador Shopping. A gestão é dos irmãos e sócios Priscilla e Alberto Diniz. Uma das mensagens que Priscilla sempre transmite à sua equipe – e que considera o maior diferencial da empresa – é tratar todos que visitam as lojas como convidados principais de uma celebração. “Estar na Confeitaria é uma festa e o nosso cliente é o protagonista”, explica. A loja funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h.

Festa de lançamento

O Grupo Prima realizou uma festa no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, para lançar seu mais recente empreendimento, o Villaggio Jardins. O evento, na quarta-feira, reuniu cerca de 600 convidados, entre nomes do trade imobiliário e parceiros, que conheceram o projeto. Durante a programação foram realizadas premiações de pré-venda. Com produção da Agência Pira, a noite teve show da banda Filhos de Jorge.

Celebração

O deputado federal Elmar Nascimento celebra aniversário neste sábado. Comemora entre amigos, em Salvador. Elmar vem sendo apontado como um ‘nome forte’ para assumir a sucessão de Arthur Lira na Câmara.

Filial na Europa

O escritório Pinheiro Martinez, com 35 anos de atuação no mercado, está expandindo suas atividades para a Europa. Adamo Pinheiro e Patrícia Martinez levarão seus conhecimentos e ampla experiência no desenvolvimento de projetos arquitetônicos de alto padrão para as comunidades da Galícia e do norte de Portugal. Além disso, os profissionais baianos atenderão às necessidades específicas dos brasileiros que buscam uma conexão com essas regiões. Os arquitetos ressaltam que o escritório em Salvador segue em funcionamento pleno, inclusive com a regular atuação de ambos, em conjunto com os demais sócios, Sérgio Pinheiro, Alex Álem e Paula Marques. “O nível de atenção e dedicação com que a Pinheiro Martinez atende seus clientes em Salvador e em todo o Brasil se mantém inalterado”, reforça Patrícia.

Farra contrata diretor publicitário