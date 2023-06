Casamento de Rafa Marques e Pati Guerra será na mesma igreja do 'sim' de Aninha e Bell Marques

Pipo Marques Rafa Marques e Pati Guerra. Crédito: Reprodução

A história de amor de Rafa Marques e Pati Guerra ganha um novo capítulo ainda em 2023, com a oficialização da união entre os dois, em cerimônia e festa especiais, entre as mais esperadas do ano.



O casamento do cantor com a influenciadora digital, segundo informações obtidas com exclusividade pelo Alô Alô Bahia, será no dia 2 de dezembro, na Igreja da Vitória. A paróquia não foi escolhida à toa, já que foi nela que os pais do noivo, Bell e Aninha Marques se casaram. De lá, os poucos convidados seguem para o brinde intimista no cerimonial Solar Cunha Guedes, também no Corredor da Vitória.

Assim como a lista dos presentes, os fornecedores foram escolhidos a dedo e com muito carinho. A noiva, por exemplo, usará vestido da estilista gaúcha Eduarda Galvani, referência nacional. A assessoria ficará por conta de Mandy Lopez, enquanto o buffet será o Dedo de Moça. Os drinks serão assinados pela Concept Bar, em meio à decoração de Fernanda Brinço, que contará com a Luz da TD Produções, responsável também pelo palco.

Empreendedorismo feminino

A empreendedora Ana Maria Diniz abriu recentemente a sua primeira escola de música, a Anacã Artes, com funcionamento na Avenida Brasil, em São Paulo. A escola com 20 professores fica colada com sua escola de dança, de mesmo nome, aberta há 12 anos, e que conta com 100 especialistas e mil alunos. Filha de Abílio Diniz, Ana Maria faz parte do conselho da Península, empresa de investimentos da família. Na Bahia, segundo o NeoFeed, a executiva possui atuação a partir de uma cooperativa que trabalha com derivados de leite de cabra, em Uauá. Além disso, Ana pretende construir uma fazenda de energia solar no município de Luis Eduardo Magalhães com capacidade para 300 megawatts. Trata-se de um projeto de R$1,3 bilhão, do qual ela acaba de receber a outorga da Aneel.

Água na boca

Especializada em torta inglesa banoffee, a doceria Nanica, franquia do ator e ex-BBB Tiago Abravanel, abrirá uma unidade em Salvador, na Rua das Hortênsias, na Pituba. O espaço começará a funcionar no fim de julho e abrirá todos os dias, das 11h às 21h. A Nanica foi fundada em 2018, pelos sócios Leonardo Macedo e Tito Barcellos, e tornou-se referência na produção do doce, contando hoje com mais de 30 unidades no Brasil.

Rivalidades de lado

Mais ricos do mundo, Bernard Arnault e Elon Musk deixaram as rivalidades de lado e almoçaram juntos, sexta-feira, em Paris. O encontro, realizado no terraço de um apartamento privado no topo do Cheval Blanc, com vista para Torre Eiffel, contou com menu assinado pelo renomado chef Arnaud Donckele. Na ocasião, Bernard e Elon trocaram ideias sobre economia, investimentos e o futuro da tecnologia.

Unidade baiana

Salvador vai ganhar uma unidade, na Avenida Vasco da Gama, da rede de academias de ginástica Skyfit, pertencente ao cantor sertanejo Lucas Lucco. O espaço, que conta com cerca de 2.000m2, contempla musculação, aula de ginástica e box funcional. A rede foi criada por Lucas e seus sócios Bruno Berardo e Everton Carvalho com objetivo de oferecer preços acessíveis.

Responsabilidade social

Uma programação especial movimentou o Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte, neste fim de semana. Realizado pela Fundação Garcia D'Ávila em parceria com a Embasa, o evento celebrou a Semana do Meio Ambiente com diversas atividades, apresentações e exposições. O evento foi dedicado à sensibilização e preservação e contou com apoio da Prefeitura de Mata de São João. “Este evento foi muito importante para a Fundação Garcia D’Ávila, pois pudemos estimular a importância do respeito ao meio ambiente”, comentou Geisy Fiedra, presidente da Fundação.

Homenagem

Mariana Magalhães e ACM Neto. Crédito: Elias Dantas