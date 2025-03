ALÔ ALÔ

Mostra de decoração ocupará Casario da Misericórdia, Elevador Lacerda e mais

A edição deste ano começa em 7 de setembro e segue até 9 de novembro

Publicado em 26 de março de 2025 às 05:00

Na próxima segunda-feira, às 9h, acontecerá o lançamento da 7ª edição da Casas Conceito, que terá como tema Street Experience. Os detalhes da temporada 2025 da mostra de arquitetura, arte e design serão revelados durante um café da manhã voltado a profissionais da área. >

Nesta edição, que começa em 7 de setembro e segue até 9 de novembro, a Casas Conceito ocupará alguns espaços da cidade, incluindo dois marcos: o Casario da Misericórdia e uma parte do Elevador Lacerda. A proposta é integrar os espaços públicos à mostra, conectando a Cidade Alta à Cidade Baixa em um percurso artístico e cultural. Como define sua fundadora, Andrea Velame: “Salvador é de todos. Arte boa é arte compartilhada”. O masterplan (linhas mestras) será assinado pela arquiteta Aline Cangussú.>

Temporada baiana>

O arquiteto e decorador Jorge Elias, que tem entre seus clientes as famílias Safra e Moraes, passou o fim de semana em Salvador. Na cidade, visitou a casa de Jorge Amado, no Rio Vermelho, e jantou na residência de Isabela e Mário Dantas, no Horto Florestal. Jorge veio à capital baiana após alguns dias em Trancoso, no sul do estado.>

Radar de investimentos>

Não é só a Bahia que está no radar de investimentos da BYD. A empresa também está construindo uma nova fábrica em Zhengzhou, na China, que inclui uma cidade inteira autossuficiente, com prédios, lojas, quadras de tênis, campos de futebol, e por aí vai. Detalhe: o tamanho vai ser 10 vezes maior que a gigafactory da Tesla – a maior concorrente – em Nevada, nos Estados Unidos.>

Novos voos>

A Iberia anunciou voos diretos de Recife e Fortaleza para Madrid, a partir de dezembro, ressaltando o potencial turístico da região Nordeste como porta de entrada para viajantes europeus. Serão quatro frequências semanais saindo de Fortaleza e cinco partindo da capital pernambucana. Salvador, no momento, não foi incluída da estratégia da companhia.>

Lançamento>

O arquiteto e designer de interiores Sig Bergamin lança seu mais novo livro, Eclectic, pela editora francesa Assouline. Com 300 páginas, a obra reúne projetos desenvolvidos nos últimos dois anos. A sessão de autógrafos será amanhã, das 18h às 22h, na Casual, localizada na Avenida Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo. Sig esteve com o marido, o também arquiteto Murilo Lomas, em novembro, em Salvador, para os 15 anos do Alô Alô Bahia. A festa aconteceu na Casa Pia e contou com shows de Gilberto Gil e Ivete Sangalo.>

Giro social>

O Hiperideal e a Diageo promoveram jantar, sexta-feira, em torno da Johnie Walker. Apenas para convidados, o encontro aconteceu no Palacete Tira Chapéu, com degustação de uísque e menu assinado pela chef Angeluci Figueiredo. A condução da noite ficou a cargo de Nicola Pietroluongo, embaixador da marca. Amanda Vasconcelos, diretora do Grupo Hiperideal, celebrou a iniciativa: “Nosso objetivo é ir além do varejo tradicional — queremos encantar, surpreender e proporcionar momentos únicos para os nossos clientes”, disse.>

Fim de semana festivo O aniversário de Salvador, no próximo sábado, será repleto de festividades. A cantora Liniker, por exemplo, se apresenta no fim de semana impulsionando ainda mais as comemorações. Ela fará dois shows – 29 e 30 de março, na Concha Acústica. Haverá, ainda, um show extra, no dia 31, no mesmo local.>

No domingo, 30, o movimento musical Mudei de Nome promove mais uma edição do Volta ao Dique, às 11h, no Dique do Tororó. A bordo do Pranchão, o show será conduzido por Ricardo Chaves, Ramon Cruz e Jonga Cunha. Magary Lord não estará presente nesta edição – ele está com Seu Jorge em turnê na Europa. No entanto, a apresentação contará com participação especial de Tonho Matéria. >