FLAVIA AZEVEDO

A incrível saga da perereca alheia: de "encalhada" a "ameaça mundial"

Uma crônica bem-humorada sobre como palpitar na vida sexual de mulheres é esporte nacional

Uma menina? Que gracinha! Papai agora é "fornecedor". "Ninguém toca nela", retruca o genitor, dono absoluto da pepeca que vai nascer. "Sogrão!", dizem os amigos, sempre muito engraçadinhos. E a florzinha já é assunto dentro do útero, quando ainda nem parece com o que um dia vai ser.>

Casou. Pronto. Problema resolvido. Aranha domesticada não incomoda mais ninguém. Agora é só do marido e do médico, na hora que for parir. Se for cesárea melhor, pra não "estragar" o material. Parto normal? Doutor corta a chavasca que ele não tem tempo a perder. Depois costura, chuleia e arremata: "ponto do marido", pro dono não reclamar. Ficou ruim de transar? Bobagem, minha filha, bobagem. Bruschetta tá nova em folha e quem perde é você, se não quiser dar. Marido que trai agora tem motivo. Todo mundo concorda: pra que presta uma mulher que não "satisfaz"?>