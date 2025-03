AUTOS

Evento com 20 concessionárias vendeu 571 carros em três dias

Combate das Marcas 29 movimentou R$ 63 milhões em negócios em Salvador

Entre sexta-feira e domingo, de 14 a 16 de março, o Centro de Convenções de Salvador sediou a 29ª edição do Combate das Marcas, um evento realizado pela Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado da Bahia (Sincodiv-BA), organizado pela Soma Marketing e apoiado pela Rede Bahia.>

De acordo com Leonardo Sahade, CEO da Soma Marketing e criador do evento, essa edição, a primeira de 2025, teve crescimento de 6% em relação ao evento realizado no mesmo período do ano passado. Em três dias, foram comercializados 571 veículos zero-quilômetro, movimentando R$ 63 milhões em negócios. >