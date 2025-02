AUTOS

Renovada, Chevrolet S10 gasta menos e está mais confortável; confira avaliação

Picape ganhou atualização do conjunto motriz, agregou novos equipamentos e a garantia aumentou

O desempenho do veículo evoluiu, com a aceleração de zero a 100 km/h em 9,4 segundos, um segundo melhor que com o conjunto anterior. Os ajustes no trem de força proporcionaram menor consumo de diesel e nossas medições foram muito próximas às do Inmetro: o urbano foi de 9,5 km/l e, o rodoviário 11,5 km/l. Dessa forma, com o tanque de 76 litros a autonomia na estrada se aproxima de 900 quilômetros.>