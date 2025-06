INFRAESTRUTURA

Neoenergia Coelba entrega subestação e assina termo de cooperação com produtores

Concessionária de energia vai investir R$ 2,2 bilhões no Oeste da Bahia para dobrar capacidade energética da região

Donaldson Gomes

Publicado em 12 de junho de 2025 às 11:19

CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, destacou importância da energia para promover desenvolvimento Crédito: Sora Maia/CORREIO

O fornecimento de energia elétrica em quantidade e com qualidade para atender ao agronegócio tem sido apontado por produtores rurais como um dos principais gargalos para o desenvolvimento da região há muitos anos. Mas, há cerca de dois anos, quando a Neoenergia Coelba apresentou um novo plano para investimentos em todo o estado, o território que comanda o desenvolvimento da agricultura na Bahia passou a ver o que se pode chamar de uma luz no final do túnel. >

Durante a Bahia Farm Show 2025, maior feira de agronegócios e tecnologia do Norte e Nordeste, a empresa reforçou o compromisso com o desenvolvimento do Oeste baiano. Em solenidade realizada na quarta-feira (11), o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, anunciou a entrega da Subestação Rio das Éguas III, no município de Correntina, resultado de um investimento de R$ 47 milhões, além de firmar um acordo de cooperação com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).>

A nova subestação é parte do robusto plano de expansão da Neoenergia Coelba, que está em curso com investimentos superiores a R$ 2,2 bilhões até 2027, apenas no Extremo Oeste da Bahia. A SE Rio das Éguas III será responsável pela expansão do agronegócio da zona rural dos municípios de Correntina e Jaborandi. A subestação está conectada por meio de 22 km de linha de subtransmissão, em 138 kV.>

“Os investimentos que estamos realizando não são apenas números. Eles se traduzem em produtividade, segurança energética e mais oportunidades para o campo e para as cidades. Nosso papel é ser um vetor do desenvolvimento”, afirmou o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui.>

A Neoenergia Coelba também formalizou um acordo de cooperação com a Aiba, com o objetivo de fortalecer a infraestrutura energética do setor agrícola e promover o atendimento especializado aos produtores rurais. A parceria prevê ações conjuntas para a prevenção de furtos de equipamentos da rede elétrica, participação ativa da distribuidora na Operação Safra, além da criação de um canal exclusivo de atendimento técnico e comercial para os associados da Aiba.>

O acordo inclui ainda a capacitação de equipes da Neoenergia Coelba, com foco nas particularidades das demandas do setor agrícola, e a promoção de treinamentos para os produtores sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica. Também estão previstas ações de monitoramento estratégico com uso de tecnologia e análise de dados, voltadas à identificação de pontos críticos na rede.>

“A energia é um dos pilares para a continuidade e o crescimento da produção agrícola no Oeste da Bahia. Essa parceria com a Neoenergia Coelba é um avanço importante porque atende uma demanda histórica do setor: ter uma interlocução direta com a distribuidora, maior agilidade no atendimento e soluções específicas para o campo. A Aiba tem buscado, com firmeza, construir pontes como essa para garantir que o produtor tenha condições reais de produzir com segurança, eficiência e competitividade”, afirmou Moisés Schmidt, presidente da Aiba.>

O presidente da Aiba lembrou ainda que a região possui um ritmo de expansão na demanda por energia muito maior que a média nacional. Segundo ele, enquanto a demanda nacional cresce em média a 3,5% ao ano, no Oeste da Bahia, este ritmo é superior a 20% ao ano.>

No ciclo de investimentos em andamento, entre 2024 e 2027, são 10 novas subestações e outras 15 ampliadas, além da construção de 1.610 km de linhas de alta e média tensão no oeste baiano. “Estamos fortes e atuantes no Oeste baiano. Somente em 2024 já entregamos cinco novas subestações, o que permitiu elevar a oferta de energia em cerca de 51,6 MVA na região – isso equivale ao atendimento de uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Agora em 2025 entregamos a SE Rio das Éguas III e vamos entregar ou ampliar mais cinco subestações. Até 2027, a capacidade energética da região será praticamente dobrada”, destacou o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth.>

A expansão da infraestrutura elétrica no Oeste baiano está em linha com o cenário nacional de investimentos apontado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB). Segundo levantamento da entidade, a Neoenergia foi a empresa que mais investiu em infraestrutura de base no Brasil em 2024, ultrapassando inclusive companhias dos setores de telecomunicações, rodovias e saneamento.>

A Bahia concentrou cerca de um terço dos aportes do grupo no ano passado: foram R$ 3,5 bilhões aplicados na geração, transmissão e distribuição de energia, contribuindo para o crescimento do agronegócio, da indústria e do comércio em todo o estado.>

Guth comemorou o termo de cooperação, por permitir um relacionamento mais próximo entre a distribuidora de energia e o setor produtivo. “Queria falar sobre o relacionamento, precisamos acompanhar de perto e entender a necessidade do agro”, afirmou. Segundo ele, a empresa está empenhada em acelerar ainda mais o ritmo de entregas, antecipando o que for possível. “Estamos tentando acelerar os processos com os nossos fornecedores, para fazer antes o que for possível”, explicou. Para ele, entretanto, é muito importante ter a possibilidade de planejar décadas adiante, o que só será possível ouvindo os produtores, disse. >

Parece que a fórmula está dando certo. Ao contrário da tensão que existia entre a Neoenergia Coelba e os produtores rurais do Oeste, na última quarta, o clima era bastante amistoso. Moisés Schmidt fez questão de deixar registrado que estava devendo um churrasco para Thiago Guth em sua próxima vinda à região.>