COLUNA FAROL ECONÔMICO

BNB diz que R$ 2,3 bilhões em financiamentos geraram 21 mil empregos na Bahia

Principal fonte de crédito na região Oeste, banco projeta aplicar R$ 3 bilhões este ano

Donaldson Gomes

Publicado em 12 de junho de 2025 às 05:00

Bahia Farm Show reúne o agro baiano até o próximo sábado, dia 14 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Retorno garantido >

Os números apresentados pelo Banco do Nordeste (BNB) nesta quarta-feira (dia 11) na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, são uma prova de que vale a pena investir no campo. Atualmente, 35% dos ativos da instituição financeira são gerados pela produção agrícola e a tendência é de crescimento. Segundo Luiz Sergio Machado, superintendente de agronegócio do BNB, hoje o banco é responsável por 48% do financiamento da atividade nos locais em que está instalado, chegando a 55% no Oeste da Bahia, onde a participação cresceu 113% nos últimos cinco anos. No ano passado, o volume de crédito liberado foi de R$ 2,3 bilhões e a expectativa é de ultrapassar os R$ 3 bilhões em 2025, diz. Entretanto, o que mais chama a atenção é o retorno que os recursos proporcionam. Os R$ 2,3 bilhões foram responsáveis pela geração de 21 mil empregos, proporcionaram um aumento de R$ 231 milhões na massa salarial, além de incrementar a arrecadação tributária em outros R$ 255 milhões. Por fim, gerou um incremento econômico de R$ 631 milhões, segundo Machado. “O agro é responsável por 30% do PIB (Produto Interno Bruto) da Bahia”, enfatizou. >

Prioridades>

Para o gestor do BNB ainda há espaço para crescimentos significativos, principalmente no que diz respeito a aportes para irrigação, armazenagem e a agroindustrialização da produção agrícola. “Temos essas prioridades no direcionamento de recursos”, explicou. Segundo ele, existem conversas sobre projetos para verticalização da produção em curso na Bahia com recursos do banco. O presidente do BNB, Paulo Câmara, que esteve na Bahia Farm Show, destacou a expectativa de recordes na oferta de crédito. “Batemos recordes nos primeiros dias e a perspectiva é de uma nova edição recorde”, avaliou. O dirigente trouxe diversas boas notícias para os produtores, como a ampliação dos limites para a linha Giro Agro de R$ 10 milhões para R$ 30 milhões. Segundo ele, o banco vai testar a receptividade ao incremento na Bahia e depois ampliar para os demais estados em que opera. >

Preocupação>

O que pode parecer uma boa iniciativa para os consumidores é motivo de preocupação para pequenas e médias farmácias. Um projeto de lei em tramitação no Senado coloca em risco cerca de 4 mil farmácias, principalmente na periferia e no interior da Bahia, segundo levantamento da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (Abcfarma). Na Bahia, 60,7% das farmácias têm esse perfil, empregando quase 30 mil trabalhadores. A lei em discussão vai permitir que medicamentos vendidos sem receitas médicas sejam oferecidos em supermercados. A associação diz que 19% das receitas dos pequenos e médios são oriundas destes produtos. Além da preocupação econômica, os representantes das farmácias apontam possíveis riscos para os consumidores, que teriam uma facilidade maior de envenenamentos por automedicação com a facilidade de pegar os medicamentos nas gôndolas de mercados.>

Foco na Bahia>

A Seazone, principal gestora de imóveis para aluguel por temporada no Brasil aposta suas fichas em Salvador. Segundo Bruno Benetti, CEO da empresa, a capital baiana tem potencial para repetir o sucesso de Florianópolis. Com atuação em 14 estados e em mais de 50 cidades, a empresa já administra mais de dois mil imóveis. Na Bahia são mais de 350 imóveis, sendo 40 em Salvador. Fundada em 2019, na capital sul-catarinense, a Seazone administra mais de R$ 1 bilhão em ativos imobiliários.>

Edital aberto >

Com um investimento de R$ 40 milhões, o Edital Brasilidades da Ambev segue com inscrições abertas para projetos culturais e esportivos de todo o Brasil — incluindo iniciativas da Bahia. Podem participar iniciativas nas áreas de arte, dança, gastronomia, audiovisual, esporte, música e outras expressões culturais. Os projetos selecionados receberão apoio financeiro e institucional da Ambev, que tem entre seus critérios a valorização da diversidade, o fortalecimento da inclusão produtiva, a geração de renda e o desenvolvimento técnico dos profissionais envolvidos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 31 de dezembro de 2025, pela plataforma Prosas. >

Busca por relevância>

O Brasil perdeu importância como exportador para a Alemanha entre 2015 e 2024. Nesse período, o país passou da 8ª para a 15ª posição no ranking de fornecedores de fora da União Europeia ao mercado alemão. Por outro lado, a Alemanha se manteve como 3ª maior fornecedor do Brasil ao longo da última década. Cerca de 500 empresários dos dois países vão discutir o estreitamento das relações comerciais no 41º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), em Salvador, entre 16 e 17 de junho. A iniciativa é organizada pela CNI e pela FIEB, com parceiros do setor privado alemão. >

Filial>