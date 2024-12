AUTOS

Rival do Toyota SW4, Ford Everest é confirmado na Argentina e pode chegar ao Brasil

SUV de sete lugares utiliza a mesma base e mecânica da picape Ranger

Antônio Meira Jr.

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 08:00

Rival do SW4, Trailblazer e Pajero Sport, o Ford Everest foi confirmado para a Argentina Crédito: Divulgação

O sucesso do SW4 é indiscutível: 17.058 unidades foram emplacadas entre janeiro e 20 de dezembro, volume seis vezes maior que o do segundo colocado, o Mitsubishi Pajero Sport (2.816). O Chevrolet Trailblazer, terceiro colocado, acumulou apenas 1.933 licenciamentos. Todos têm em comum o fato de serem utilitários esportivos montados sobre chassis, derivados das mesmas picapes que os originam: Hilux, L200 e S10. Trata-se de um mercado altamente rentável, com apenas três modelos em disputa.

De olho nesse segmento, a Ford, que viu as vendas da Ranger crescerem 60% neste ano em relação a 2023, sinaliza interesse. Atualmente, sua picape é a segunda mais vendida, atrás apenas da Hilux. Na última semana, durante o balanço do mercado brasileiro, a Ford anunciou 10 lançamentos para 2025, confirmando apenas o Mustang manual e a atualização da Transit. Porém, na quarta-feira (18), a empresa oficializou a comercialização do Everest na Argentina, país onde é produzida a Ranger vendida no Brasil.

Com sete lugares, o SUV tem o interior similar ao da picape Ranger Crédito: Divulgação

PROPULSÃO DO EVEREST

Na Argentina, o SUV de sete lugares será comercializado já no primeiro semestre do próximo ano. No momento, a única planta da Ford no mundo que produz esse Ford para sete pessoas fica na Tailândia, de onde a empresa já importa a configuração Raptor da Ranger.

No país asiático, o SUV é impulsionado com os mesmos propulsores aplicados na Ranger: 2 litros de quatro cilindros e 3 litros V6, ambos turbodiesel - com possibilidade de ser biturbo para a primeira opção. O Everest tem 4,91 metros de comprimento, 12 centímetros a mais que o SW4 e 2,90 m de entre-eixos, 15 cm a mais que o Toyota.

Produzido apenas na Tailândia, esse Ford tem apenas propulsão diesel Crédito: Divulgação

EXEMPLO A SER SEGUIDO

O National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos, afirmou que todos os veículos novos vão precisar sair de fábrica com alerta de uso dos cintos de segurança no banco traseiro a partir de 2027.

“O uso de um cinto de segurança é uma das maneiras mais fáceis e eficazes de evitar ferimentos e morte em um acidente de carro”, disse o conselheiro-chefe da NHTSA, Adam Raviv. O NHTSA afirma que o uso de cinto de segurança reduz o risco de fatalidades no banco traseiro em 55% no caso de automóveis de passeio e em até 74% nos SUVs. Em aproximadamente metade das fatalidades decorrentes de batidas as vítimas não estavam usando cintos de segurança.

Nos países da União Europeia, a obrigatoriedade de alerta de uso do cinto de segurança está em vigor desde 2019.

O AIRBAG MORTAL DA TAKATA

Cerca de 100 milhões de veículos foram envolvidos em um recall de airbags. No Brasil, estima-se que 5 milhões de automóveis tenham sido chamados de volta às concessionárias para a substituição gratuita dos airbags.

Infelizmente, metade dos carros ainda não atendeu ao chamamento e, neste mês, mais um brasileiro foi vítima da peça. O caso aconteceu em um Honda Civic, que se envolveu em um acidente em Rio Verde, Goiás. Na colisão, estilhaços metálicos foram lançados pelo airbag e um deles atingiu o pescoço do motorista, segundo a polícia científica do estado.

Desde 2014, ao menos 30 pessoas morreram e 300 ficaram feridas em todo o mundo em decorrência da falha.

Os airbags defeituosos da Takata envolveram milhões de carros Crédito: Divulgação

MARCAS ENVOLVIDAS NO RECALL



Por conta da falha nos componentes de segurança, a Takata faliu em 2018. Antes disso, era um grande fornecedor da indústria automotiva e os equipamentos problemáticos envolveram veículos de vários fabricantes: Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Ram, Subaru, Toyota e Volkswagen.

VEJA SE SEU CARRO ESTÁ ENVOLVIDO

Para conferir se seu veículo está envolvido, acesse o site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran): portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/recall. Basta inserir o número do chassi ou da placa e buscar.

FALE COM O PAPAI NOEL NO CARRO

Usuários de veículos da Chevrolet que estiverem com o sistema OnStar ativado poderão realizar um “desejo” para suas crianças. Até o dia 24 de dezembro, a empresa preparou a equipe para atender como duende, Mamãe Noel e o Papai Noel, assim que identificarem que há uma criança do outro lado da linha. Brincadeira à parte, o OnStar forma a maior rede de veículos conectados do país, com mais de 850 mil carros dotados de internet e Wi-Fi. Prestes a completar dez anos de operação, o sistema já salvou quase 2.700 vidas em ocorrências de acidente, atuando de forma imprescindível no auxílio tanto dos ocupantes do carro quanto das equipes de resgate. Este ano, cerca de 100 veículos roubados ou furtados foram localizados com sucesso graças ao sistema.

A tecla azul dentro dos carros da Chevrolet ativa o OnStar Crédito: Divulgação

MUDANÇA DE NOME

Seguindo a estratégia adotada quando duas gerações do Versa conviveram no mercado brasileiro, renomeando a primeira para V-Drive, a Nissan fará o mesmo com o Kicks. A empresa já anunciou que irá oferecer as duas gerações e a nomenclatura adotada pode ser mesma dos EUA: Play.