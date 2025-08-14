COLUNA FAROL ECONÔMICO

Cacau na Bahia: alta histórica de preços impulsiona investimentos e novos modelos de cultivo

Empresa aposta na modernização da cabruca e na produção a pleno sol para ampliar a liderança baiana no mercado

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 05:00

Doce futuro

Bahia é líder na produção de cacau no Brasil Crédito: Donaldson Gomes

Com preços do cacau atingindo um novo ponto de equilíbrio, após um pico de até 10 mil dólares por tonelada do produto, a Cargill, uma das principais comercializadoras do produto no Brasil, projeta um novo ciclo de crescimento da cultura na Bahia. Para Bruno Cheble, diretor de Originação e Gerenciamento de Risco da empresa, o estado, que é um grande produtor em regime de cabruca, na sombra da Mata Atlântica, deve ver cada vez mais espaço dedicado a outros sistemas, como o pleno sol. “São duas realidades diferentes, mas que não são necessariamente conflitantes”, acredita. Para ele, o momento é bastante propício para produtores tradicionais, principalmente no Sul e Extremo Sul da Bahia, reinvestirem na cultura. Segundo ele, os principais desafios são o da inclusão de mais ferramentas agrícolas, mão-de-obra e a renovação das árvores – algumas já estão há mais de 60 anos produzindo. “A idade avançada dos pomares foi o que provocou uma crise enorme na África, onde grande parte do cacau é produzido no mundo”, lembra. “A Cargill tem a intenção de apoiar nesta mudança, uma virada. Nossa raiz é Ilhéus, nossa fábrica está em Ilhéus, não nos interessa ver o Sul da Bahia perder relevância neste mercado”, avalia. Cheble acredita que a cabruca continuará a exercer um papel importante no mercado, mas, para isso, precisa ser modernizada.

Dois mundos

Ao mesmo tempo, surgem na Bahia grandes projetos de produção do cacau a céu aberto, chamados de pleno sol no meio. Bruno Cheble diz que estas áreas são a aposta de empresas como a Cargill para suprir a demanda do mercado. “Aí nós estamos falando de ganhos de eficiência e alta produtividade, o que os grandes produtores brasileiros podem fazer de melhor. E o mais interessante é que também neste formato a Bahia reúne condições para ser a solução do mercado”, acredita. O diretor da Cargill aposta numa troca de conhecimentos entre os produtos do Sul e os do Oeste. “As duas regiões podem se ajudar. Muita coisa desenvolvida no Sul vai ajudar o Oeste, do mesmo modo que o conhecimento de grandes produtores de frutas, grãos e algodão deverá ajudar os produtores no Sul”, diz.

Desafios do pleno sol

Bruno Cheble afirma que o desenvolvimento de mudas, manejo do solo e o uso de modernas técnicas de irrigação vão tornar a produção a pleno sol em verdadeiros oásis de produtividade. Ele cita como exemplo o projeto da Schmidt Agrícola, criado em 2022 como uma “vitrine”, em parceria com a Cargill, segundo ele. “Depois de muitas tentativas, temos um formato que a gente julga estar no caminho certo. Vai do preparo de solo, adensamento de árvores, variedades e mais uma série de aprendizados da Cargill e a Schmidt”, ressalta. Segundo Cheble, muito do que foi aprendido será apresentado durante a Expo Cacau, entre os dias 26 e 28 de agosto, em Ilhéus.

Sabor em expansão

A Brigaderia Belga, uma confeitaria tradicional de Feira de Santana, com 12 anos de história, está sob nova direção e em processo de expansão para Salvador. Presente na Casacor, a marca deve inaugurar uma unidade na capital baiana até o final deste ano. A projeção é de um investimento de R$ 4 milhões e a geração de aproximadamente 60 empregos. “Estamos iniciando uma nova fase da Brigaderia Belga, preservando a qualidade e o cuidado artesanal que sempre foi a essência da marca, mas com um olhar voltado para crescimento e posicionamento estratégico. Salvador é um passo importante nesse processo”, afirma a empresária Myrthes Lavigne. Com participação no restaurante Encanto Regional e na Healthy por Victoria Cintra, Myrthes aposta na filosofia de valorizar a produção local e fortalecer a economia regional.

Presença regional

A Seguros Unimed segue em ritmo acelerado de crescimento na Bahia. Entre maio de 2024 e abril de 2025, a companhia registrou um aumento de 24% no faturamento consolidado no estado, superando a marca de R$131 milhões. O desempenho foi impulsionado principalmente pelos segmentos de saúde, com alta de 27%, e pelos ramos elementares, que incluem seguros patrimoniais e de responsabilidade civil profissional, com alta de 10%. Em Salvador, os resultados foram ainda mais expressivos. O faturamento na capital cresceu 31% no período, com destaque para saúde, que avançou 32%, odontológico, com 23%, e seguros de vida, com aumento de 21%. Com mais de 230 mil clientes atendidos na Bahia, a seguradora reforça sua atuação no estado por meio de soluções integradas e personalizadas.

DNA Baiano

A baiana Vitalmed está completando 32 anos presente em cinco estados. Fundada com a proposta de oferecer pronto socorro pré-hospitalar, através de ambulâncias com equipe médica, a empresa hoje chega a 100 mil atendimentos anuais e um total de 500 mil vidas protegidas. São mais de 2 mil profissionais, sendo 800 somente na área de saúde, 16 bases de operação no Brasil, 180 UTIs e 60 veículos leves de atendimento. Além do pronto atendimento pré-hospitalar, a empresa baiana expandiu suas atividades e hoje conta com plano de saúde, seguro de viagem, homecare, atendimentos a condomínios fechados, telemedicina e clube de vantagens. O grupo também atende empresas, eventos, concessionárias de rodovias, multinacionais, planos de saúde, shoppings, hotéis, escolas, dentre outros.

