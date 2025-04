ENERGIA

Chesf finaliza modernização na Usina Paulo Afonso II

Investimentos de R$80 milhões vão ampliar vida útil da unidade e dar mais segurança ao sistema elétrico

A Eletrobras Chesf concluiu a modernização das turbinas das unidades geradoras G8 e G9 da Usina Paulo Afonso II, iniciada em 2022. No último dia 07 de março, a segunda unidade foi devolvida à operação comercial, garantindo uma disponibilidade operacional de 76 MW e assegurando maior confiabilidade e eficiência à planta. >

“Seguimos avançando na modernização do Complexo do São Francisco, garantindo que nossa matriz hidrelétrica continue sendo um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável do país.”>