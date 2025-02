O QUE PENSA O CORREIO

Planserv virou uma dor de cabeça para o servidor

A crise financeira do Planserv não pode ser vista como um problema isolado. Ela é reflexo direto da má gestão do governo Jerônimo

Editorial

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 05:00

O Planserv, que deveria garantir assistência de qualidade aos servidores estaduais da Bahia, tornou-se um sinônimo de precariedade e descaso. Pelo segundo ano consecutivo, o plano de saúde fechou suas contas no vermelho, com um déficit de R$ 198 milhões em 2024. Isso agravou ainda mais a crise que se ampliou no ano anterior, quando o rombo foi de R$ 147 milhões. >

O resultado é um serviço cada vez mais deteriorado, no qual os beneficiários enfrentam dificuldades para conseguir atendimento médico, realização de exames e até mesmo um simples agendamento de consulta.>

A crise financeira do Planserv não pode ser vista como um problema isolado. Ela é reflexo direto da má gestão do governo Jerônimo Rodrigues, que, ao longo dos últimos dois anos, falhou em garantir o equilíbrio das contas e a manutenção da rede credenciada. A comparação com os anos anteriores evidencia a má administração atual: em 2021 e 2022, sob o governo Rui Costa, o plano operou no azul, mesmo que com margens modestas. O que mudou de lá para cá?>

A realidade dos servidores baianos que dependem do Planserv é crítica. Hospitais e clínicas descredenciados, atendimentos de emergência negados, cotas de exames e consultas esgotadas em questão de segundos, além de uma espera que pode chegar a quatro meses por um procedimento considerado urgente. Enquanto isso, a mensalidade do plano continua alta, o que compromete boa parte dos salários e aposentadorias dos beneficiários.>

O caos se estende à rede hospitalar. O Hospital de Brotas, inaugurado no ano passado como um centro exclusivo para os beneficiários do Planserv, acumula reclamações. Relatos de pacientes dão conta de que a espera por um simples atendimento pode se arrastar por horas, sem qualquer garantia de que o paciente será, de fato, atendido. O mesmo acontece em outras unidades da rede credenciada, algumas das quais suspenderam o atendimento por falta de pagamento ou superlotação.>

O Planserv já foi um modelo de assistência à saúde para os servidores do estado. Hoje, tornou-se um símbolo da falta de compromisso do governo estadual com aqueles que dedicam suas vidas ao serviço público. O mínimo que se espera do governo Jerônimo Rodrigues é transparência sobre os problemas financeiros do Planserv e um plano de recuperação realista. Até agora, o que se vê é apenas silêncio e omissão.>