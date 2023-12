A Ploomes, maior empresa de CRM da América Latina, está com mais de 15 vagas de trabalho abertas para serem preenchidas até o início de 2024. Com formato de trabalho híbrido para moradores da Grande São Paulo e remoto para residentes de outras localidades, as oportunidades estão divididas nas seguintes áreas: comercial, parceria, tecnologia e suporte. A expectativa é fechar o ano que vem com 250 talentos.



A empresa irá encerrar o ano com uma equipe formada por mais de 190 colaboradores, um crescimento de 75% em comparação ao início de 2022. “Na pandemia reduzimos todos os custos que pudemos, até mesmo em geração de demanda. Fizemos tudo isso com foco em conseguir manter o quadro de colaboradores intacto. Ou seja, decidi investir nas pessoas que sempre estiveram conosco e que têm o sonho de crescer com a empresa”, explica Matheus Pagani, CEO e cofundador da Ploomes.