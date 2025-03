BRUNO WENDEL

Nem o homem da lei escapa: juiz federal é assaltado logo após deixar o show de Gilberto Gil

Além do show, o magistrado pretendia fazer turismo em Salvador

O juiz federal do trabalho de Alagoas, Henrique Cavalcante, foi assaltado na madrugada deste domingo (16), após o show do cantor Gilberto Gil na Arena Fonte Nova. O magistrado foi abordado por dois homens, por volta das 1h30, os quais levaram um crucifixo do sua corrente de ouro, em abordagem violenta, nas imediações do restaurante Porteira, no Dique do Tororó. >