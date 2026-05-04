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Onda de roubos: 20 veículos são levados em Stella Maris e Praia do Flamengo

Um dos casos é registrado por câmera de um condomínio

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:00

Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 Crédito: Reprodução

Pelo menos 20 veículos foram levados por criminosos na região de Stella Maris e Praia do Flamengo, em Salvador, no primeiro quadrimestre de 2026, segundo dados da polícia.

Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026

Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
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Polícia Militar atende ocorrência na Federação por Ana Albuquerque / CORREIO
Policiais militares foram presos em operação da Polícia Civil por Poliana Lima/Polícia Civil
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Polícia Militar por SSP
Polícia Militar por Divulgação
Tropas da Polícia Militar por Fernando Frazão/Agência Brasil
Moradores denunciam atividade de policiais militares dentro de condomínio em Feira de Santana por Reprodução/Redes Sociais
Polícia Militar por Divulgação
Polícias Militar Civil por Divulgação
Polícia Militar atuando no Habeas Copos por Divulgação
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Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução

Do total, 18 casos foram registrados como roubo e dois como furto. Logo no início de maio, uma câmera de segurança flagrou a ação de um ladrão.

No último dia 2, um homem utilizou um objeto para dar partida em uma motocicleta estacionada em frente a um condomínio, na Praia do Flamengo, e fugiu com o veículo.

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