Onda de roubos: 20 veículos são levados em Stella Maris e Praia do Flamengo

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Bruno Wendel
Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:00
Pelo menos 20 veículos foram levados por criminosos na região de Stella Maris e Praia do Flamengo, em Salvador, no primeiro quadrimestre de 2026, segundo dados da polícia.
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026
Do total, 18 casos foram registrados como roubo e dois como furto. Logo no início de maio, uma câmera de segurança flagrou a ação de um ladrão.
No último dia 2, um homem utilizou um objeto para dar partida em uma motocicleta estacionada em frente a um condomínio, na Praia do Flamengo, e fugiu com o veículo.