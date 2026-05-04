COLUNA BRUNO WENDEL

Onda de roubos: 20 veículos são levados em Stella Maris e Praia do Flamengo

Um dos casos é registrado por câmera de um condomínio

Bruno Wendel

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:00

Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 Crédito: Reprodução

Pelo menos 20 veículos foram levados por criminosos na região de Stella Maris e Praia do Flamengo, em Salvador, no primeiro quadrimestre de 2026, segundo dados da polícia.

Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 1 de 38

Do total, 18 casos foram registrados como roubo e dois como furto. Logo no início de maio, uma câmera de segurança flagrou a ação de um ladrão.