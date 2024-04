(IN)SEGURANÇA

Mulher dada como morta por familiares 'ressuscita' após chegada do rabecão em Salvador

Uma equipe do rabecão levou um susto na hora de remover o corpo de uma idosa numa casa ao lado de um supermercado no bairro do Nordeste de Amaralina. Quando chegaram, os funcionários responsáveis pelo transporte da concha deram de cara com a mulher viva, sendo atendida pelo Samu. Milagre? Não! Descaso.