O gafanhoto cor de rosa

Esse mundo é um espanto atrás do outro e posso provar. Pois não é que localizaram recentemente um raríssimo gafanhoto cor de rosa? Rosa choque, ainda por cima. O inseto, que normalmente é marrom e verde, foi encontrado por um cidadão comum do País de Gales que cuidava das flores no jardim. Eram Dálias, dizia a reportagem.



Anotei em meu caderno o nome das flores que o cidadão comum cultivava no País de Gales quando deu de cara com o raro gafanhoto cor de rosa. Tive o cuidado de circundar as informações que recolhi sobre elas com um marcador de texto. As dálias não são raras, ao que se sabe. Oriundas do México, têm cerca de quarenta espécies.