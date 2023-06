Veja as previsões para seu signo nesta sexta-feira (30)

A lucidez não há de servir para que te regozijes nas sombras, passa por elas com indiferença, porque há algo mais interessante em que se focar agora, porque as brumas mentais se dissipam e tua alma entende como precisa administrar a existência e relacionamentos daqui para frente.



O que importa mesmo é o que desenvolverás daqui para frente e não tudo que tiveste de sofrer para chegar até aqui e agora. Enterra teu passado lamentável, manda-o para o crematório do espírito e espalha as cinzas ao vento, usando o tempo disponível para te aproximar ao futuro que desejas, não importa o quão difícil pareça de conquistar.