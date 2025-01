MARROM

Ilê Aiyê vai fazer uma grande excursão pelos Estados Unidos e Europa

O Mais Belo dos Belos mais uma vez vai correr o mundo levando o suingue do Curuzu

Osmar Marrom Martins

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 02:00

Ilê Aiyê Crédito: Divulgação

O ano de 2025 trará boas notícias para o Ilê Aiyê. O Mais Belo dos Belos, que está encerrando as comemorações de seus 50 anos e partindo para os 51, fará uma grande excursão no segundo semestre do ano pelos Estados Unidos e Europa. Quem está fechando as datas é o empresário Daniel Rodrigues, que durante muitos anos foi empresário de Gilberto Gil e tem uma forte penetração, principalmente, no velho continente.

Vale ressaltar que, durante 20 anos, ele organizou A Noite Baiana no Festival de Montreux, na Suíça francesa, levando praticamente todos os grandes nomes da cena axé, a exemplo de Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Asa de Águia, Carlinhos Brown, Timbalada, É O Tchan, Terra Samba, Chiclete com Banana, Cheiro de Amor, entre outros. Eu acompanhei o Ilê numa excursão pela Itália e foi o maior sucesso.

Virada de Lote para o Baile da Santinha com Léo Santana

O Ensaio de verão do GG Léo Santana, com Simone Mendes, Nattan e Dennis, anuncia virada de lote no dia 7. O Baile da Santinha acontece no dia 10, em edição única no Wet (Av. Paralela). Ingressos à venda no Bora Tickets.

O Arrastão do Bonfim de Nelson Rufino

Vai ter Arrastão do Bonfim com Nelson Rufino. O sambista, compositor de sucessos gravados por Roberto Ribeiro e Zeca Pagodinho, vai encarar o tempo e o vento no percurso de 8km da Lavagem. Apaixonado pelo seu ofício, aos 82 anos de idade e 60 de carreira, Nelson homenageia este ano as batucadas do samba. Para curtir o arrastão, basta chegar cedo à concentração na Conceição, se juntar a Rufino e Eduardinho (Fora da Mídia). Até o carnaval, o cantor e compositor está com agenda cheia e promete divulgar sua programação brevemente.

Timbalada grava novo DVD no Candyall Guetho Square com ingressos esgotados

Universo Timbalada - Energia que Vibra é o nome do novo DVD da Timbalada, que será gravado no dia 19 de janeiro no Candyall Guetho Square. O show reunirá um repertório que vai passar pelos maiores sucessos da banda. Os vocalistas Denny Denan e Buja Ferreira estarão à frente dessa grande celebração. E, para tornar o evento ainda mais especial, irão receber convidados especiais, cujos nomes serão revelados em breve. O público que comparecer ao evento deverá se vestir de branco, seguindo a tradição de boas energias e vibrações positivas. Agora, quem não comprou o ingresso dançou. Estão esgotados, numa prova que a Timbalada continua trazendo muito axé para todos.

TUM TUM TUM

1 A Roda de Samba Reggae da cantora Márcia Castro promove mais um encontro aberto e gratuito com o público no Largo da Saúde, no dia 2 de janeiro, às 19h, desta vez, comemorando o lançamento do álbum homônimo, que conta com 25 faixas com clássicos como Madagascar, Jeito Faceiro e Faraó. Ela recebe o coletivo de mulheres Sambaiana para uma participação especial.

2 O cantor Gerônimo Santana e a Banda Mont Serrat realizam mais uma edição do projeto Matinês de Verão, no próximo domingo, 5 de janeiro, a partir das 15h, no Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho. Ele recebe como convidada a cantora Juliana Ribeiro, que incluiu no repertório a música Belaoxum, que Gerônimo fez para ela quando a cantora estava grávida e gravou no disco Preta Brasileira.