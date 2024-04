MARROM

Ivete Sangalo está de volta ao Folianópolis 2024 em novembro

Evento acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro em Santa Catarina

Ivete Sangalo Crédito: divulgação

A produção do Folianópolis, a micareta da capital de Santa Catarina, já anunciou as três primeiras atrações do evento que acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro na Passarela Nego Quirido. A saber: Timbalada, É O Tchan e Ivete Sangalo. A cantora está de volta ao evento, pois em 2023, por motivos, de agenda não pode participar. Sua ausência foi muito sentida e cobrada pelos foliões. Mesmo com uma agenda apertada por causa da turnê comemorativa pelos seus 30 anos de carreira, Ivete marcará presença num dos eventos dos quais ela já participou bastante. Sem falar que tem um público muito grande e fiel.

São João em Santo Antônio de Jesus

Na próxima quinta-feira (11 de abril), a prefeitura da cidade de Santo Antônio de Jesus promove uma coletiva em Salvador para apresentar a sua programação do São João, que será realizado de 20 a 24 de junho com grandes atrações. Depois do Carnaval, os festejos juninos mobilizam todo o Estado da Bahia e cada cidade se esmera para fazer o melhor.

Micaretas no mesmo mês, mas em datas diferentes

Para evitar a coincidência de datas como ocorreu em 2023, as produções do Pré Caju e do Folianópolis entraram em um acordo. Como as duas micaretas acontecem no mês de novembro, ficou acertado que a festa na capital sergipana será realizada dias 8 a 10 de novembro na orla de Atalaia. Com isso, todos saem ganhando. Por sua proximidade com Salvador, a micareta sergipana é invadida pelos foliões baianos, que desfilam nos blocos e curtem o badalado Camarote Aju, cuja programação inclui axé, sertanejo e pagode, entre outros ritmos.

Peu Del Rey Crédito: Rafael Góes

Cabelo Raspadinho ganha nova versão feita por Peu Del Rey

Vencedora do Troféu Bahia Folia no Carnaval de 2000 na gravação do Chiclete com Banana, ainda com Bell Marques, a música Cabelo Raspadinho composta por Tenison Del Rey e Edu Casanova, ganha uma nova versão 24 anos depois na voz de Peu Del Rey. “É a música mais conhecida do meu pai. Lançada quando eu tinha meus 9 anos, quase 10. Também é a minha memória mais antiga de ver uma música do meu pai sendo cantada pelas pessoas na rua. Eu me lembro muito bem, eu no trio do Chiclete e aquela massa de fã chicleteira cantando e pulando ao som de Cabelo Raspadinho", conta Peu. Só para lembrar: a saudosa Gal Gosta cantou a música em um de seus shows. O lançamento será no dia 19 de abril em todas as plataformas digitais.

TUM-TUM-TUM*

1 Amanhã, a partir das 19h30, no Museu de Arte do Rio (MAR), a nossa querida Jussara Silveira apresenta o show Jussara Silveira canta GAL na abertura da exposição Bloco do Prazer. Ela terá o acompanhamento dos músicos Luiz Brasil e Marcelo Galter. Nascida em Nanuque, na divisa de Minas Gerais com a Bahia, Jussara é totalmente baiana e conhecida pelo seu trabalho sofisticado.

2 Ainda comemorando a pré-estreia mundial do filme Madeleine à Paris, dirigido pela baiana Liliane Mutti, no Festival do Cinema Brasileiro em Paris, Robertinho Chaves, que aparece na foto com outro baiano consagrado, o ator Antônio Pitanga, confirmou a data da realização da Lavage de La Madeleine este ano na capital francesa. Será no dia 15 de setembro. As atrações serão divulgadas em breve.

