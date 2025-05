PAULO SALES

Todos os nossos ontens

Creio que todos, em maior ou menor medida, guardamos alguma sensação de desperdício e lamentamos pelos erros cometidos

Paulo Sales

Publicado em 31 de maio de 2025 às 06:00

Li outro dia, num post de uma amiga, a seguinte frase do escritor uruguaio Mario Benedetti: “Ninguém nos avisou que a saudade era o preço a pagar pelos bons momentos”. Lembrei dela quando assisti a Eulogy, episódio recente da série distópica Black Mirror. Nele, Paul Giamatti dá vida a Philip, homem solitário e amargurado já no terço final da existência. Um dia, ele recebe uma ligação comunicando o falecimento de uma mulher chamada Carol. Era uma antiga namorada – ou melhor: um amor avassalador, que deixou sequelas em quem ele se tornou. >

A pessoa do outro lado da linha sugere que ele recorra às próprias reminiscências para homenageá-la em uma espécie de memorial virtual, a ser exibido durante o funeral. Isso seria possível através de um equipamento que consegue “entrar” em fotos antigas, transformando-as em ambientes tridimensionais. Philip concorda em participar da experiência e logo recebe o aparelho, com o qual imerge nos velhos registros que mantinha guardados em caixas de sapato. A partir daí, volta a ser confrontado com todo sofrimento da separação, mas também com momentos do mais pleno afeto.>

O curioso é que o rosto de Carol não aparece nas fotos. Ela é sempre vista de relance ou com as feições riscadas, fruto de um acesso de fúria de Philip após o término do namoro. É preciso rememorá-la, resgatá-la, trazê-la à tona. Um processo que causa remorso e arrependimento, além da dolorosa descoberta de que, por um detalhe, eles não prosseguiram juntos. Eulogy é um curto e sensível ensaio sobre amor e saudade, mas também sobre as perdas, frustrações e alegrias que compõem todos os nossos ontens (roubo essa frase de um bonito romance de Natalia Ginzburg que li recentemente. Ela por sua vez a tomou de Shakespeare).>

Ao velho Philip, restaram a resignação e a constatação de que jogou no lixo seus anos mais preciosos. Creio que todos nós, em maior ou menor medida, guardamos alguma sensação de desperdício e lamentamos pelos erros cometidos. Indagamos onde foi parar aquele amor que parecia infinito ou que fim levou o corpo adorado que de uma hora para outra sumiu da nossa cama. Relacionamentos que se esvaíram em ressentimentos, discussões tolas ou na enorme incapacidade de reconhecermos os anseios do outro.>

Mesmo sem o auxílio do equipamento usado por Philip, faço o exercício de me embrenhar em velhas fotos expostas num painel aqui na biblioteca. A mais antiga delas, de quando era criança, mostra meus dois irmãos sorrindo para mim, como se estivessem me tirando sarro. Devo ter uns oito ou nove anos. Estou sério e encaro a câmera com altivez. Estamos de calça comprida num lugar que parece um clube, provavelmente no aniversário de algum parente. Por mais que tente, não consigo resgatar o que sentia naquele momento ou o motivo daquele olhar tão impetuoso.>

Em outra foto, tirada quando tinha 21 anos, estou com dois amigos no Sancho Pança, uma taberna espanhola que frequentei muito nesse período. Estamos rodeados de taças de sangria, pães e tortillas, os rostos sérios e cabisbaixos, como existencialistas tardios. Ao nosso redor, a balbúrdia do bar lotado e o ambiente festivo. Lembro bem que os semblantes sartreanos eram pura pose. Foi a namorada de um deles quem tirou a foto e nos divertimos bastante essa noite. Eu estava solteiro na época, depois de terminar um longo namoro com uma menina por quem fui apaixonado.>

Observo mais uma foto, esta já bem esmaecida pela exposição ao sol e à poeira do quarto. Foi tirada em janeiro de 2003, na varanda de uma casa de praia no Guaibim,>

Baixo Sul da Bahia. Prestes a completar 33 anos, estou ao lado de meu pai, minha mãe, minha mulher e minha filha, então com dois anos. Ela é a única com expressão séria, os demais estão sorrindo.>