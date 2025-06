HORÓSCOPO

Horóscopo de domingo (29/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Plutão em oposição

Quem continuar se convencendo de que essa é a ordem natural das coisas está vivendo um equívoco, o qual, de forma invariável, é varrido pela ação do tempo, porque apesar de haver lugar aqui para tudo e para todos, isso não anula a regra de que, enquanto alinhados à operação do Universo nós amadurecemos e experimentamos regozijo infinito, mas se formos desalinhados à realidade maior, somos rebaixados.>

ÁRIES: As pessoas com que sua alma precisa lidar nesta parte do caminho não são fáceis, porém, são necessárias. Portanto, faça o que estiver ao seu alcance e dependa o menos possível do que outras pessoas tenham de decidir.>